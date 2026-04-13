Elon Musk nem kertelt: „A Soros-szervezet átvette Magyarországot”

Szerző: Mandiner, Gondola

2026. április 13. 07:03

A Soros-szervezet átvette Magyarországot” - reagált Alex Soros bejegyzésére Elon Musk.

A magyar nép visszavette az országát! Ez a mélyen gyökerező korrupció és a külföldi beavatkozás határozott elutasítása” – írja Alex Soros annak ellenére, hogy külföldi beavatkozásról kizárólag Ukrajna és az uniós országok részéről tudunk, amelyeket nem a Tisza, hanem a Fidesz tárt fel és próbált véget vetni neki – nem jött össze.

Most Elon Musk reagált Alex Soros szavaira: A Soros-szervezet átvette Magyarországot” – fogalmazott. A Amndiner cikkében hozzáteszi, az orosz beavatkozás vádja végig koholt rágalom volt, amit a külföldi titkosszolgálatok, különböző – Soroshoz is köthető – szervezetek, a Tisza Párt propagandája és a Meta-algoritmusai segítettek.