Energiatakarékosság - Bóka János: az eddigi "vezetetlenség" állapota fog folytatódni

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 4. 07:07

A Fidesz frakcióvezetője a jelenlegi kormány felelősségét hangsúlyozta az energiaválság kezelésében és a "vezetetlenség" állapotának folytatódásáról beszélt hétfőn, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök, a miniszterelnök és a parlamenti frakcióvezetők részvételével a Sándor-palotában tartott egyeztetés után tartott sajtótájékoztatóján.

Bóka János azt mondta: a megbeszélés után nőttek az aggodalmai abban a tekintetben, hogy a kormány mennyire tudja kezelni az energiaválságot. Hozzátette:

a kormányfő a találkozón konkrét intézkedést határidővel nem jelentett be, kezdeményezést nem tett,

ezért úgy gondolja, hogy az eddigi "vezetetlenség" állapota fog folytatódni az elkövetkező napokban és hetekben is.

A Fidesz frakcióvezetője kijelentette: a kormányzás felelőssége kizárólag a magyar kormányt terheli, és ezt a felelősséget "nem lehet porlasztani", "áttolni" sem a magyar emberekre, sem a Magyarországon működő cégekre.

Elismeréssel szólt ugyanakkor a magyar emberek és cégek áldozatvállalásáról.

Arról beszélt: Magyarország történetében ma olyan példátlan energiaválság alakult ki, amit elmúlt 16 év kormányai sikeresen elkerültek.

Értékelése szerint az, hogy jelenleg a magyar villamosenergia-hálózat ilyen rendkívüli körülmények között is működőképes, egyrészt az elmúlt 16 év fejlesztéseinek, másrészt pedig a magyar emberek áldozatvállalásának és a Magyarországon működő cégek önkorlátozásának köszönhető.

Úgy értékelt: a mostani kormánynak

minden eszköz rendelkezésére állt és áll ahhoz, hogy az energiaválságot megelőzze,

illetve kezelje, ahogyan az előző kormányok is éltek ezekkel az eszközökkel.

Bóka János azt ígérte: amennyiben a kormány olyan konstruktív javaslatokat tesz, amelyeket a parlament plenáris ülésén, illetve a szakbizottságokban meg tudnak tárgyalni, azokhoz

a Fidesz-frakció a "legnagyobb szakmai konstruktivitással" fog hozzászólni,

egyelőre azonban ilyen előterjesztéseket nem kaptak.

A Fidesz frakcióvezetője a kormánytól azt kérte, hogy a "felkészülés elmulasztásából" adódó károk után éljen azokkal az eszközökkel, amik a rendelkezésére állnak, ezekről nyilvánosan kommunikáljon, tájékoztassa az embereket a várható intézkedésekről.

Az elmúlt 16 év vízmegtartással kapcsolatos kormányzati lépéseit firtató kérdésre azt mondta:

az országot mind a vízmegtartás, mind az energiabiztonság kérdésében jobb állapotban adták át, mint ahogyan átvették.

Egy másik kérdésre válaszolva elismerte, hogy az elmúlt évek kormányzati mérlege "nem tökéletes", és hogy a fejlesztési döntések utólag visszatekintve másképp is priorizálhatták volna. Szerinte azonban az elmúlt kormányok nem tudják magukra vállalni azt a felelősséget, hogy minden várható, illetve nem várható problémát és kihívást megoldjanak a jelenlegi kormányzat helyett.

Kérdésre válaszolva Bóka János azt is jelezte:

javaslatot tett a miniszterelnöknek arra, hogy a korábbi kormány tevékenységéhez hasonlóan hozzon létre olyan független tanácsadó testületeket,

amelyek a szabályozó hatóságoktól függetlenül működnek.

Forsthoffer Ágnes a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök kezdeményezésére hétfőn a Sándor-palotában a parlamenti pártok frakcióvezetőinek részvételével tartottak egyeztetést, amelyen Magyar Péter miniszterelnök adott tájékoztatást az aktuális vízügyi és energiaellátási helyzetről.