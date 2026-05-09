Ezer-ezer foglyot cserélnek az ukránok és az oroszok
Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnöknek a háromnapos tűzszünetre és az Ukrajnával való fogolycserére vonatkozó kezdeményezését - közölte Moszkvában péntek este Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó, akit az Interfax orosz hírügynökség idézett.
Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából
"megerősítem, hogy az orosz fél elfogadhatónak találja a Donald Trump amerikai elnök által az imént bejelentett, az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünetre és fogolycserére vonatkozó kezdeményezéseket"
- mondta az elnöki tanácsadó újságíróknak.
Donald Trump - akinek a javaslatát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elfogadta - azt jelentette be, hogy szombattól háromnapos tűzszünetet tartanak Oroszország és Ukrajna között, valamint a háborúzó felek
ezer-ezer foglyot is kicserélnek.