Ezer-ezer foglyot cserélnek az ukránok és az oroszok

Szerző: MTI

2026. május 9. 07:07

Oroszország elfogadta Donald Trump amerikai elnöknek a háromnapos tűzszünetre és az Ukrajnával való fogolycserére vonatkozó kezdeményezését - közölte Moszkvában péntek este Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó, akit az Interfax orosz hírügynökség idézett.

Vlagyimir Putyin orosz elnök megbízásából

"megerősítem, hogy az orosz fél elfogadhatónak találja a Donald Trump amerikai elnök által az imént bejelentett, az Oroszország és Ukrajna közötti tűzszünetre és fogolycserére vonatkozó kezdeményezéseket"

- mondta az elnöki tanácsadó újságíróknak.

Donald Trump - akinek a javaslatát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is elfogadta - azt jelentette be, hogy szombattól háromnapos tűzszünetet tartanak Oroszország és Ukrajna között, valamint a háborúzó felek