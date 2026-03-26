Felzárkózó települések tavaszi vására a FeteKertben

Szerző: MTI/Gondola

2026. március 26. 10:39

Az ország nehéz helyzetű településeiről érkező gasztronómiai, kézműves és zenei értékekkel lehet ismerkedni a Fény utcai piacon található FeteKert Kávézó és Reggeliző Tavaszi Vásárán március 29-én 10 és 14 óra között.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Felzárkózó települések program vásárán bemutatkoznak az ország különböző tájain létrehozott kisüzemekben készült különlegességek, és koncertet ad a Máltai Szimfónia program korábbi növendékeiből alakult Gypsy JamMAL zenekar - közölték a szervezők.

Mint írták, a fiatal zenészek már többször felléptek a Fény utcai piacon, alkalomról alkalomra növekvő közönség előtt. Repertoárjukban jól megfér egymás mellett a dzsessz, a népzene és a világzene. A felzárkózó településekről érkező muzsikusok ma már a Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola tanulói.

A közlemény kiemelte: a leghátrányosabb helyzetű falvak kisüzemeiben kiemelkedő minőségű, környezetbarát, piacképes termékeket készítenek az ott élő emberek, akik ezáltal jövedelemhez juthatnak, munkatapasztalatot és szakmát szerezhetnek, jövőképet adva a családjuknak is.

A vásár napján a Máltai Manufaktúra mellett bemutatkoznak a Felzárkózó települések programban dolgozó karitatív szervezetek műhelyei, így a Baptista Szeretetszolgálat besenyődi növénytermesztő üzeme, a BapTower és megvásárolhatók a Református Szeretetszolgálat Diaconia márkanév alatt működő bőr-, textil- és kerámiatermékei is. A standokon, a települések Jelenlét Pontjain újrahasznosított alapanyagokból készült dísztárgyak és konyhai eszközök is lesznek.

Aki vasárnap látogat el a FeteKertbe, az a megunt, használt farmerruháit is leadhatja, ezzel szintén a hátrányos helyzetű településeken élőket támogatva. A Máltai Szeretetszolgálat tarpai szociális varrodájában a ReFarmer ezekből az anyagokból állít elő táskákat, neszesszereket vagy megrendelésre akár egyedi szőnyegeket.

Hasonló tudatossággal és termékkínálattal lesz jelen a mátraverebélyi szociális varroda, a ReFilc is. A gyermekeket ingyenes programok várják. A tavaszi vásárt a Fény utcai piac Húsvéti Brunch és Piac elnevezésű programjával egy időben rendezik meg.