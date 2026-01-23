Férfi vízilabda Eb - Döntős a magyar válogatott

Szerző: MTI

2026. január 23. 22:07

A magyar válogatott bejutott a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság fináléjába: Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese a pénteki elődöntőben 15-12-re győzte le a görög csapatot.

Belgrád, 2026. január 23. A magyar válogatott tagjai a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság elődöntőjében játszott Magyarország - Görögország mérkőzés szünetében a Belgrade Arenában 2026. január 23-án. MTI/Czeglédi Zsolt

A találkozón a magyar válogatott kiválóan használta ki az emberelőnyös lehetőségeit,

kilenc fórból nyolcat értékesített,

míg hátrányban a görögök 12 próbálkozásából hetet elhárított. A vasárnapi döntőben a házigazda olimpiai bajnok szerb és az olasz csapat összecsapásának győztesével találkozik a Varga-legénység.

A magyaroknak ez lesz

történetük kilencedik Európa-bajnoki fináléjuk

és rekordjukat tovább javíthatva a 14. elsőségüket gyűjthetik be a kontinensviadalokon, melyeken 1989 óta rendeznek egyenes kieséses meccseket.



Férfi Európa-bajnokság, Belgrád:

elődöntő:

Magyarország-Görögország 15-12 (4-5, 4-3, 4-2, 3-2)

gólszerzők: Manhercz 4, Vigvári Ve. 3, Nagy Ák., Nagy Ád. 2-2, Tátrai, Varga, Nagy Ád., Jansik Sz. 1-1, illetve Kakarisz 3, Szkumpakisz, Argiropulosz 2-2, Geniduniasz, Killasz, Papanasztasziu, Papanikolau, Kalogeropulosz 1-1

Magyarország:

Vogel Soma - Fekete Gergő, Manhercz Krisztián, Vigvári Vince, Angyal Dániel, Jansik Szilárd, Nagy Ádám - cserék: Nagy Ákos, Vismeg Zsombor, Varga Vince, Kovács Péter, Vigvári Vendel, Tátrai Dávid

A görögök az Eb egyedüli százszázalékos csapataként készültek a mérkőzésre, amelyre a 15 fős magyar keretből ismét Batizi Benedek maradt ki, a kapu előtt pedig a spanyolok elleni középdöntős párharc hőse, Vogel Soma kapott bizalmat.

A lelátón körülbelül ezren foglaltak helyet, remek hangulatot teremtve, a torna során először

több kisebb magyar csoport is a Belgrád Arénában szurkolt.

Nem könnyíthette meg a helyzetet, hogy a viadal jegyértékesítő rendszere csak csütörtöktől adott lehetőséget a belépők vásárlására.

A ráúszást a magyarok nyerték, de az első gólt a görögök lőtték ötméteresből. Manhercz azonnal válaszolt, a csapatkapitány akcióból pattintott a léc alá. Első görög fórt az "óriás" Kakarisz fejezte be közvetlen közelről, majd Szkumpakisz lőtt szép akciógólt. A negyed feléig kellett várni az első magyar előnyre, amelyet Tátrai bombázott Zerdevasz feje fölött a hálóba. Egy görög kapufa után a lefordulásból Varga harcolt ki fórt ferencvárosi csapattársáról, Argiropuloszról, a hozzá hasonlóan 21 éves Nagy Ákos pedig óriási kapufás góllal egyenlített.

Szkumpakisz értékesítette az újabb görög előnyt, Jansik közeli lövését viszont védte a görög kapus. A túloldalon Killasz "rossz kéz" oldalról, kiszorított helyzetből talált be, visszaállítva a kétgólos különbséget, Vigvári Vendel azonban azonnal válaszolt fórból. Egy kivédekezett hátrány után újra a döntetlenért támadhattak a magyarok, ám a játékvezetők kontrát fújtak.

A második negyed első támadásából Argiropulosz már a második személyiét gyűjtötte be, Manhercz pedig egyenlített. A túloldalon Jansiknak is másodszor kellett kiúsznia, Papanasztasziu közelről értékesítette a fórt. A túloldalon

Manhercz őrületesen nagy gólt lőtt,

a labda a bal kapufáról vágódott Zerdevasz háta mögé. Vogel két hátrányt is védéssel zárt le, de a görög kapus is a helyén volt több ízben. A kisebb holtpontról a görögök mozdultak el előbb, Kakarisz a kapu torából húzta be a labdát, Manhercz viszont ezúttal egy álompasszal szolgálta ki Vargát, aki társaihoz hasonló kapufás gólt lőtt.

Papanikolau ugyancsak látványos találattal szerzett újra vezetést csapatának, a "szépségversenyből" nem akart kimaradni Nagy Ákos sem, és gyönyörű pattintással vette be a kaput. A görögök másfél másodperccel a nagyszünet előtt emberelőnyt harcoltak ki, de nem lőtték el a labdát, bízva a ráúszásban 8-8-nál.

Aztán Purosz meg is nyerte a sprintversenyt, de Vogel hárított. A túloldalon a hatodik magyar előny következett, Manhercz pedig a negyedik góljával továbbra is hibátlan volt a fórok kihasználása, és ezzel először vezetett a magyar csapat. Vogel újabb védése után Nagy Ádám úszott meg a labdával, majd egy rá jellemző elhajlásos lövéssel talált be, ekkor már Corcatosz tempózott a görög kapu előtt. Vogelt a kapufa kisegítette, a túloldalon pedig Nagy Ádám középre ívelését Vismeg halászta le a hatalmas termetű görögök között, és húzta a hálóba, kialakítva ezzel a legnagyobb különbséget a meccset (11-8), Teodorosz Vlahosz pedig időt is kért.

Argiropulosz egy közel teljes negyednyi görög gólcsendet tört meg egy óriási átlövéssel, majd a 200. válogatott meccsén vízbe ugró, a görög Olympiakosznál légióskodó Angyal szerzett labdát, de a túloldalon visszaúszás közben kiküldték. A fórt Kalogeropulosz gyorsan értékesítette. A másik oldalon Kovács harcolt ki előnyt, Vigvári Vendel pedig higgadt volt. A következő görög fórban három lövés is volt, de egyik sem talált kaput (12-10).

A záró nyolc perc jó magyar védekezéssel indult, majd Kovács harcolt ki fórt, Nagy Ádám viszont fölé pattintott, ez volt az első kihagyott magyar emberelőnyös lehetőség.

A túloldalon őt állították ki, de a blokkok kisegítették a csapatot. A görögök egy újabb emberelőnyben bizonyultak tehetetlennek, a lefordulásból pedig Jansik került helyzetbe, lövése után jelezte Varga Zsoltnak, hogy kérje ki a VAR véleményét, a szövetségi kapitány így is tett, és a lehető legjobban járt, hiszen a visszajátszás alapján a bírók úgy döntöttek, a labda már átment a képzeletbeli gólvonalon, így háromgólosra duzzadt a különbség (13-10).

Görög kapufa után Kovács harcolt ki fórt, 4:04 perccel a vége előtt Varga Zsolt időt kért, Nagy Ádám keze pedig ezúttal nem remegett meg. Manhercz előbb labdát szerzett, az idő telt,

Vogel pedig hátrányban védett, ezzel gyakorlatilag eldőlt az összecsapás.

A görögöknek már csak az eredmény "kozmetikázására" maradt idejük, az utolsó magyar gólt Vigvári Vendel jegyezte.