Új ellenzéki hozzáállást ígért a Fidesz-KDNP

Szerző: MTI, Gondola

2026. május 11. 13:01

A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról – közölte Gulyás Gergely frakcióvezető hétfőn a Facebook-oldalán.

A politikus azt írta: a Fidesz normális ellenzék lesz a parlamentben, ezért a miniszterelnöki székfoglaló szokatlan stílusa ellenére a miniszteri meghallgatásokon elhangzottak alapján döntenek a miniszterjelöltek alkalmasságáról.

Az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadjuk a megelőlegezett bizalmat, van, akinél tartózkodunk, és van, akire nemet mondunk

– tette hozzá. Hétfőn reggel megkezdődött a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tizenhárom testület tart meghallgatást.