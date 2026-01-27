Fontos győzelemmel kezdte EB-szereplését a magyar női vízilabda-válogatott

Szerző: Gondola

2026. január 27. 00:04

Fontos győzelemmel kezdte szereplését a magyar női vízilabda-válogatott a funchali Európa-bajnokságon: Cseh Sándor csapata 9–7-re legyőzte Spanyolországot a B csoport nyitófordulójában.

A magyarok jól kezdtek, majd a spanyolok hosszabb időre átvették az irányítást, ám a harmadik negyedben javult a játék, a záró játékrészben pedig nagy tempót diktálva, négy gólt szerezve fordítottak.

A negyedik negyedben kulcsszerepet játszott a remekül védő Neszmély Boglárka, aki összesen 15 védéssel zárt, valamint Szilágyi Dorottya és Garda Krisztina, akik góljaikkal eldöntötték a mérkőzést. A spanyolok legjobbja, Beatriz Ortiz kipontozódott, ami szintén a magyarok malmára hajtotta a vizet.

A szívós munkával kiharcolt siker komoly lépést jelent az elődöntő felé vezető úton. A magyar válogatott kedden Romániával, csütörtökön pedig a házigazda Portugáliával találkozik a csoportkör folytatásában.