Futball - A holland élvonalba szerződött Bárány Donát
A holland élvonalban szereplő ADO Den Haag labdarúgócsapatához szerződött a kétszeres válogatott Bárány Donát.
A klub a honlapján jelentette be szerdán este, hogy megszerezte a 25 éves játékost a DVSC-től.
Bárány Donát 2030-ig szóló szerződést kötött új egyesületével.
A debreceni klub a honlapján jelezte, hogy a saját nevelésű csatár minden sorozatot tekintve 154 tétmérkőzést játszott a Loki felnőttcsapatában, ezeken 61 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott.
Az eligazolás nem feltétlenül jó a magyar klubfutballnak. Nemrégiben ugyanis Bogdán Ádám lett a Vasutas sportigazgatója. Ettől a szurkolók azt várják, hogy a DVSC legyen a magyar klubfutball első négy helyezettjének egyike,
azaz az egyik csapat, amely nemzetközi szereplési lehetőséghez jut - és ott helyt is áll,
nem úgy, mint a Győr, amely már az első körben kiesett - egy izlandi csapattól - a BL-selejtezőből. Bárány Donát a mezőnyben közepes játékos, ám gólképessége mindenképp figyelemre méltó. Kellett volna a Vasutas eredményességéhez.