Futball - A holland élvonalba szerződött Bárány Donát

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 16. 10:34

A holland élvonalban szereplő ADO Den Haag labdarúgócsapatához szerződött a kétszeres válogatott Bárány Donát.

A klub a honlapján jelentette be szerdán este, hogy megszerezte a 25 éves játékost a DVSC-től.

Bárány Donát 2030-ig szóló szerződést kötött új egyesületével.

A debreceni klub a honlapján jelezte, hogy a saját nevelésű csatár minden sorozatot tekintve 154 tétmérkőzést játszott a Loki felnőttcsapatában, ezeken 61 gólt szerzett és 26 gólpasszt adott.

Az eligazolás nem feltétlenül jó a magyar klubfutballnak. Nemrégiben ugyanis Bogdán Ádám lett a Vasutas sportigazgatója. Ettől a szurkolók azt várják, hogy a DVSC legyen a magyar klubfutball első négy helyezettjének egyike,

azaz az egyik csapat, amely nemzetközi szereplési lehetőséghez jut - és ott helyt is áll,

nem úgy, mint a Győr, amely már az első körben kiesett - egy izlandi csapattól - a BL-selejtezőből. Bárány Donát a mezőnyben közepes játékos, ám gólképessége mindenképp figyelemre méltó. Kellett volna a Vasutas eredményességéhez.