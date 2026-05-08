Görög Márta lesz az igazságügyi miniszter

Szerző: MTI

2026. május 8. 11:06

Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel az Igazságügyi Minisztérium irányítására Magyar Péter leendő miniszterelnök pénteken.

Magyar Péter a Facebook-oldalán jelentette be, hogy "a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Dr. Görög Mártát" kérte fel igazságügyi miniszternek.

Azt írta, hogy a professzor elmúlt két és fél évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz. Hozzátette:

Görög Márta hazánk egyik legkiválóbb jogászprofesszora, a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja,

a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik.

"Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg. A következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen működjenek" - írta Magyar Péter. Hozzátette:

a Tisza-kormány igazságügyi miniszterére vár

azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását

és hazahozatalát.

Magyar Péter korábban Melléthei-Barna Mártont javasolta a posztra, de ő csütörtökön a Facebook-oldalán bejelentette, hogy lemond a jelöltségről. Bejegyzésében közölte, soha nem látott társadalmi konszenzus áll a jogállam visszaállítása és az igazságtétel mellett; a választáson példátlan tömeg, 3,3 millió ember döntött a változás mellett.

De éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött. Ezt pedig a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolat most nem segíti - tette hozzá.

Melléthei-Barna Márton a leendő kormányfő, Magyar Péter sógora.

Magyar Péter a döntést kommentálva azt írta a Facebookon, hogy Melléthei-Barna Márton munkájára és hazaszeretetére továbbra is számítanak országgyűlési képviselőként. Egyúttal megköszönte a politikus "elkötelezettségét a hazája, a rendszerváltás és a Tisza közössége iránt".