Célegyenesben a Grönlandról szóló egyeztetések?

Szerző: Gondola

2026. január 13. 20:05

Szerdán rendkívüli diplomáciai tárgyalást tartanak a Fehér Házban a Grönland körüli feszültségek kapcsán, amelyet az amerikai elnök Donald Trump Grönland megszerzésére irányuló kijelentései gerjesztenek – írja a Politico.

A találkozón Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter és Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter vesz részt, JD Vance amerikai alelnök valamint Marco Rubio amerikai külügyminiszter meghívására. A megbeszélést a Fehér Házban tartják, és Vance vezeti majd.

Rasmussen elmondta, hogy a találkozót ők maguk kezdeményezték, hogy a Grönland körüli kérdéseket „tárgyalószobába tereljék, ahol szemtől szemben beszélhetnek róla.”

A háttérben az áll, hogy Trump az utóbbi időben egyre hangsúlyosabban vetette fel Grönland megszerzésének – akár diplomáciai, akár erőszakos – lehetőségét. A Fehér Ház retorikájában olyan elemek is felmerültek, hogy az USA „így vagy úgy, de Grönlandot meg fogja szerezni”, miközben Trump korábban nem zárta ki katonai eszközök alkalmazását sem az ügyben.

Grönland – amely önkormányzattal rendelkező terület Dánia királyságán belül – és Dánia ezeket az állításokat határozottan elutasítják, hangsúlyozva, hogy Grönland nem alku tárgya, és szuverenitását nem lehet egyoldalúan megkérdőjelezni.

A grönlandi vezetők és politikai pártok továbbra is következetesen állítják: „nem akarunk amerikaiak lenni”, és a sziget lakóinak jövőjéről nekik kell dönteniük.

A találkozót megelőzően a dán védelmi miniszter és a grönlandi külügyminiszter Mark Rutte NATO-főtitkárral is tárgyalnak, hogy az Északi-sarkvidék biztonsági kihívásait is egyeztessék.

A találkozó célja, hogy elhárítsák a félreértéseket és politikai csatornákon érdemben tárgyaljanak a Grönland jövőjéről, stratégiai fontosságáról és biztonságáról.

A szerdai egyeztetés kulcsfontosságú lépés lehet abban, hogy a diplomáciai úton oldják fel a növekvő feszültséget Grönland státusza és jövője körül az Egyesült Államok, Dánia és Grönland között.