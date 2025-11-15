Gulácsi Pétert most megjelent önéletrajzi könyve

Szerző: mti

2025. november 15. 08:03

Más, emberi oldaláról is szerette volna megmutatni magát - mondta Gulácsi Péter, a magyar labdarúgó-válogatott RB Leipzigben szereplő korábbi kapusa önéletrajzi könyvének pénteki bemutatóján.

bookline

A "Csendben a csúcsra - Utam a zuglói földes pályáról a Bajnokok Ligájába" című kötet pénteki bemutatóján a felnőtt nemzeti csapatban 58-szor szerepelt, U20-as világbajnoki bronzérmes kapuvédő elmondta: a könyv gondolata a 2022-es, hosszú felépüléssel járó térdsérülése alatt fogant meg benne, amikor harmadik műtétje után azzal kellett szembesülnie, hogy még a pályafutása is veszélybe került.

Mint bevallotta, mindig is a kitartás, a szorgalom, az alázat, a fegyelem és a rengeteg munka volt fontos az életében, így sikerült elérnie, hogy visszakerüljön az RB Leipzig és a magyar válogatott kapujába, sőt, a Kicker nevű sportlap a 2024-2025 bajnokság során az őszi és a tavaszi idényben is a német Bundesliga legjobb kapusává választotta.

A Gulácsi gondolatait papírra vető Galambos Dániel hangsúlyozta: egy olyan, őszinte hangvételű könyvet sikerült írniuk, amely bemutatja a kapus pályafutásának fontos mérföldköveit a BVSC-s kezdetektől, az MTK-nál, a Liverpoolnál, a Salzburgnál és a Lipcsében eltöltött évekig, ugyanakkor szórakoztató és megható történetek is olvashatók benne.

A G-Adam Kiadó könyvbemutatóján megjelent Lőw Zsolt is, akivel többek között felidézték azt a sztorit, amikor Gulácsival teljesen váratlanul egy sípályán futottak össze. Lőw elárulta, hogy kettejüket mindig is egy egymást kölcsönösen tisztelő edző-játékos kapcsolat jellemezte, ő a háttérből igyekezett támogatni a kapust, de az egy lépés távolságot mindig megtartották.

A könyvben szó esik a Marco Rossi-korszakról, arról a két Európa-bajnokságról, amelyen Gulácsi őrizhette a magyar labdarúgó-válogatott kapuját, valamint a nemzeti csapattól való visszavonulásáról. Utóbbit Gulácsi azzal indokolta, hogy a sok edzőtáborozás helyett most már a családjával szeretne több időt tölteni. Elmondta még, hogy a nyáron lejár a szerződése Lipcsében. Úgy érzi, néhány év még van benne, és el tudja képzelni, hogy ott fejezi be a pályafutását. Arról azonban még nincs konkrét elképzelése, hogy ezt követően miként folytatja majd az életét.