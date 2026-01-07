Nacsa Lőrinc Madéfalván: Mi, magyarok, közelebb vagyunk egymáshoz, mint bármikor az elmúlt évszázadban

Szerző: Gondola

2026. január 7. 18:37

A madéfalvi veszedelem 262. évfordulóján tartott megemlékezésen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár a nemzeti összetartozás jelentőségét hangsúlyozta.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár (KDNP) szerint a ma tapasztalható nemzeti összetartozás reményt és jövőt ad a magyarságnak, valamint képessé teszi a közösséget érdekei békés védelmére, értékei és hagyományai megőrzésére.

Kiemelte, hogy a magyarok ma szorosabb szövetségben állnak egymással, mint az elmúlt évszázadban bármikor, és ezt az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikája is erősítette.

Beszédében felidézte az 1764-es madéfalvi vérengzést, amikor a székelyek évszázados jogaik védelméért léptek fel, ám az osztrák birodalom erőszakkal válaszolt. Párhuzamot vont a történelmi és a mai helyzetek között, figyelmeztetve arra, hogy napjainkban is tapasztalható gőg és a nemzeti szempontok figyelmen kívül hagyása Európában, amelyre válaszként az összefogást jelölte meg.

Tánczos Barna romániai miniszterelnök-helyettes a székelyek bátorságát, kitartását és önmagukért való kiállását emelte ki, hangsúlyozva, hogy a közösség ereje a történelmi, kulturális és nyelvi kötelékekben, valamint az egységben rejlik. A megemlékezésen a felszólalók egyaránt az összetartozás, a béke és a közösségi erő fontosságát hangsúlyozták.