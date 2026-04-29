Gulyás Gergely kijelölte a Fidesz-frakció hét szóvivőjét és külön frakcióvezető-helyetteseit

Szerző: Gondola

2026. április 29. 12:36

Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejelentette, hogy a frakció hét szóvivőt jelölt ki a következő parlamenti ciklusra.

A szóvivők Hegedűs Barbara, Koncz Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Alpár, Németh Balázs, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert lettek, akik a nemzeti oldal választóinak álláspontját képviselik majd, és egyben az ellenzéki politikával szemben is kritikus, de korrekt hangot kívánnak megütni.

A Fidesz frakciója – amely 44 fővel alakult meg – Gulyás Gergely vezetésével kezdi meg munkáját az új parlamenti ciklusban. A frakcióvezető hangsúlyozta, hogy a képviselőcsoport a „normalitás” képviseletére, valamint az ország érdekeit szolgáló, konstruktív parlamenti munkára készül.

A frakció hétfői alakuló ülésén a szóvivők mellett külön frakcióvezető-helyetteseket is kijelöltek, köztük Kocsis Mátét, az előző ciklus frakcióvezetőjét, valamint Balla Györgyöt is.