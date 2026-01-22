Győzött a józan ész? Megállapodás formálódik Grönland körül
2026. január 22. 09:35
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy nem vezetik be február 1-jétől a Grönland körüli vita miatt kilátásba helyezett 10%-os amerikai importvámokat nyolc európai országgal szemben. A döntés a Mark Rutte NATO-főtitkárral Davosban folytatott egyeztetés után született.
Trump szerint körvonalazódik egy Grönlandra és az egész északi-sarkvidéki régióra vonatkozó jövőbeli megállapodás, amely az Egyesült Államok és a NATO-tagállamok számára is előnyös lehet. A tárgyalások folytatódnak, köztük a Grönlandot érintő „Aranykupola” ügyében is.
Korábban Trump Dániával, Nagy-Britanniával, Norvégiával, Svédországgal, Finnországgal, Franciaországgal, Németországgal és Hollandiával szemben tervezett vámokat, mivel Dániát hibáztatta Grönland átadásának elutasításáért, a többi országot pedig a dán álláspont támogatásáért.
A háttérben – a The New York Times értesülései szerint – a NATO-ban olyan kompromisszum formálódik, amely lehetővé tenné amerikai katonai bázisok létesítését Grönlandon, miközben a sziget formálisan dán fennhatóság alatt maradna.
A modell hasonlítana a brit ciprusi bázisokra, ahol korlátozott területek felett idegen állam gyakorol szuverenitást. Ezt a megoldást Mark Rutte aktívan támogatta.
A NATO hivatalosan csak annyit közölt, hogy Dánia, Grönland és az Egyesült Államok között folytatódnak a tárgyalások, elsősorban Oroszország és Kína térségbeli befolyásának megakadályozása érdekében. A megállapodás részleteiről sem Trump, sem a dán kormány, sem a NATO nem adott ki bővebb tájékoztatást.
Trump ugyanakkor Davosban hangsúlyozta, hogy nemzetbiztonsági okokból Grönland amerikai tulajdonba kerülését tartja ideálisnak, és szerinte csak az Egyesült Államok képes megvédeni a szigetet. Bár kizárta a katonai erő alkalmazását, komoly gazdasági és biztonsági nyomást helyezett kilátásba Európával szemben, ha elképzelései nem valósulnak meg.
Dánia eközben továbbra is elutasítja Grönland átadását. Dán vezetők reménykednek a kompromisszumban, de hangsúlyozzák, hogy a sziget dán fennhatóságáról nem kívánnak lemondani. Trump szerint viszont az amerikai jelenlét puszta bővítése nem elég: álláspontja szerint a védelem csak tulajdonjog mellett értelmezhető.
