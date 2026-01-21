Idén is indulnak zarándokvonatok – Nacsa Lőrinc: A búcsújáróhelyek a magyarság lelki erőművei

Szerző: Gondola

2026. január 21. 20:05

2026-ban is több zarándokvonat indul a Misszió Tours Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. közös szervezésében.

A hagyományos Boldogasszony zarándokvonat idén is elviszi a híveket a csíksomlyói pünkösdi búcsúba, emellett zarándoklatok indulnak Czestochowába és Krakkóba, valamint belföldön Mátraverebély-Szentkútra és Bodajkra, és tervben van egy őszi út Medugorjébe is.

Nacsa Lőrinc államtitkár hangsúlyozta, hogy a zarándokhelyek a magyar kereszténység „lelki erőművei”, és a zarándokvonatok az állam, az egyház és a civil szervezetek sikeres együttműködését példázzák.

Felidézte, hogy az elmúlt 16 évben a Kárpát-medencében több ezer templom és egyházi épület újult meg kormányzati támogatással.

Kovács Gergely gyulafehérvári érsek szerint a zarándoklat ma ellenkultúrát jelent, mert lelassít és lelki változást hoz. Jelezte, hogy 2026-ban Márton Áron püspök születésének 130. évfordulójára is emlékeznek, különösen a lengyelországi zarándoklat során.

A MÁV tájékoztatása szerint az elmúlt 15 évben 37 zarándokvonaton több mint 27 500 résztvevőt szállítottak. Kövér László házelnök üzenetében a keresztény megújulás fontosságát emelte ki Európa jövője szempontjából.

A csíksomlyói zarándokvonat május 21–24. között közlekedik, a lengyelországi Fekete Madonna Zarándokvonat június 22–26. között indul, míg a belföldi egynapos utak szeptemberben és októberben lesznek. A programok lelki, közösségi és kulturális élményt kínálnak minden korosztálynak.