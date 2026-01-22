Az elkényelmesedett Biztonsági Tanács helyett Béketanács

Szerző: Molnár Pál

2026. január 22. 09:07

Elégtelen osztályzatot kapott az ENSZ-bürokrácia az amerikai elnöktől. Donald Trump új szervezetet akar létrehozni a cselekvésképtelennek talált Egyesült Nemzetek Szervezete helyett.

Donald Trump amerikai elnök szerint az ENSZ-nek van létjogosultsága, de nem él a benne rejlő lehetőséggel, ezért a Béketanács akár a helyébe is léphet.

Földkerekség-szerte sokan hallják örömmel ezt a mondatot.

Nézzük csak, mit írt a híres brit történész, Paul Johnson már 1983-ban: „Ám a hetvenes évekre

az ENSZ korrupt és demoralizált szervezet lett,

és rosszul átgondolt beavatkozásaival inkább előmozdította, mint gátolta a kegyetlenséget.” (A modern kor, XX. Század Intézet, 2000.; 793. oldal)

Paul Johnson (1928-2023) brit történész - terrorhaza.hu

A hetvenes évek már jó régen volt, azóta sok víz lefolyt a New York-i Hudson folyón.

Az a torzulás, amelyet Paul Johnson jelzett, azóta sajnos csak erősödött: gender-apparátusok is alakultak az ENSZ-en belül, fogyasztva a tagállamok adófizetőinek pénzét. Amikor pár éve felmerült, hogy Ukrajnában az ENSZ-felügyeletével kellene választásokat tartani azokon a területeken, amelyeket Oroszország elfoglalt,

sokan elborzadtak.

Az ENSZ felügyeletével…? Az a kompánia, amely Paul Johnson szavaival: korrupt és demoralizált szervezet lett, az tudna hitelesíteni egy választást?... Komolytalan.

Paul Johson híres könyve, amelyben az ENSZ működését tömören értékelte - webshop.terrorhaza.hu

Trump a közelmúltban be is fagyasztott USA-pénzeket, amelyeket ENSZ-sóhivataloknak folyósítottak évtizedeken át.

Trump elnök hangsúlyozta, hogy "nagy rajongója" az ENSZ-ben rejlő lehetőségnek, amivel az azonban soha nem élt, majd hozzátette, hogy az ENSZ-t "hagyni kell" tovább működni, pontosan a benne rejlő óriási potenciál miatt.

Küldetése az 1945-ben alapított szervezetnek szép.

Nem más, mint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, az együttműködés elősegítése, a szegénység és éhezés leküzdése, valamint az emberi jogok védelme, de ide tartozik

a konfliktusok megelőzés- és kezelése, a békefenntartás,

a békeépítés, a fenntartható fejlődés támogatása és a terrorizmus elleni küzdelem is, globális szinten.

Eger nagyságú népességgel: több mint 40 ezer alkalmazottal erőlködik, Genfben, Bécsben, Nairobiban is áll böhöm nagy irodaháza.

Ugyanakkor a celebesedés uralta el, hatásos cselekvésre képtelen lett.

Nem véletlen, hogy Trump elnök kijelentette, az ENSZ egyetlen olyan konfliktus rendezésében sem volt segítségére, amelyet az Egyesült Államok elnökeként az elmúlt egy évben rendezéshez vitt.

Az USA elnöke által életre hívni óhajtott Béketanács lényegében az ENSZ szerepét töltené be, azon belül elsősorban a Biztonsági Tanács feladatköréhez áll közel.

A BT azonban elaludt,

így Biztonsági Tanács helyett Béketanács lép működésbe.

Az ENSZ jövője kérdéses, ámbár egy ekkora apparátust nem könnyen lehet szélnek ereszteni,

az apparátus bürokratikus önvédelme is tényező

a folyamatban. Az ENSZ 81 éves működésének hozama lehet, hogy tanulmányozhatóvá tette a korrumpálódás folyamatát. A szociológia tudománya már régen kimutatta, hogy a nagy szervezetek korrumpálódásnak indulnak.

Ez történt az Európai Unióval is:

mi magyarok ennek nemcsak tanúi, hanem elszenvedői is vagyunk.

Paul Johnson azt írta: a hetvenes évekre az ENSZ korrupt és demoralizált szervezet let. Azaz mintegy 25 év kellett ahhoz, hogy a korrumpálódás végbemenjen. Meglehetősen rövid idő alatt lett csaknem használhatatlan a világintézmény.

Mi magyarok érdemben nem tudunk beleszólni abba, mi történjen az ENSZ-szel. Azt a szándékot azonban képviselhetjük, hogy a maj esetleg létrejövő Béketanács ne süllyedjen – az ENSZ-hez hasonlóan – a korrupció mocsarába.

Címkép: "Zöld Épületnek" keresztelt ENSZ-központ Nairobiban. Jelentősre duzzadt bürokrácia munkahelye. Ez ad otthont az ENSZ Környezetvédelmi Programjának és az ENSZ-Habitat, az Emberi Települések Programjának globális központjának. Fotó: un.org

