Az ombudsman nyílt levelet írt a Benes-dekrétumok ügyében

Szerző: Gondola

2026. január 22. 08:08

Juhász Imre, az alapvető jogok biztosa nyílt levélben fordult több nemzetközi és európai tisztségviselőhöz, köztük az EBESZ, az Európai Parlament és Szlovákia emberi jogi biztosához, felszólítva őket a Beneš-dekrétumok szabad értelmezését büntető jogszabály hatályon kívül helyezésére.

A kifogásolt szabály a „második világháború utáni békés rendezés tagadását” kriminalizálja. Az ombudsman felhívja rá a figyelmet, hogy a módosítás nemzetközi egyezményekbe és uniós jogba ütközik, mivel korlátozza a véleménynyilvánítás szabadságát.

A „békés rendezés” részeként védi a Beneš-dekrétumokat is, amelyek több millió magyar és német nemzetiségű embert fosztottak meg jogaiktól, és amelyeket Szlovákiában formálisan máig nem helyeztek hatályon kívül.

Kiemeli, hogy Szlovákiában jelenleg is folynak olyan földelkobzási eljárások, amelyek ezekre a jogszabályokra hivatkoznak, így a kritikai vélemények büntethetősége akadályozhatja a jogorvoslatot. A szabályozás „dermesztő hatást” válthat ki, visszatartva az érintetteket jogaik érvényesítésétől.

A biztos szerint a tényállás sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét, az EBESZ dokumentumait, az Európai Unió alapértékeit és az Alapjogi Chartát. Bár a rendelkezés elsősorban a felvidéki magyarokat érinti, akár magyarországi állampolgárok ellen is eljárás indulhat internetes véleménynyilvánítás miatt.

Az ombudsman hangsúlyozza: a probléma gyökere a Beneš-dekrétumok hatályon kívül helyezése lenne, ennek kezdeményezésére azonban nincs hatásköre.