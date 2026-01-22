Hollik István: A keresztény értékek alapján számos érv szól amellett, miért ne szavazzunk a Tiszára

Szerző: Gondola

2026. január 22. 07:07

A keresztény értékek fontosabbak a politikánál, és ezek alapján több ok is szól amellett, hogy a keresztény szavazók ne a Tisza Pártot válasszák – nyilatkozta Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője a Vasarnap.hu portálnak.



Sok választó világnézeti, keresztény alapon dönt, ő maga is így tesz – tette hozzá.

Érvei között szerepel, hogy a Tisza Párt család- és társadalompolitikája – Bódis Kriszta szerepvállalása, a genderkérdésekhez és a Pride-hoz való viszony – ellentétes a keresztény értékekkel. A Tisza egyértelműen bevándorláspárti, ami a mai körülmények között már Európa hagyományos keresztény kultúráját súlyosan veszélyezteti:

a migráció erősíti az Európában tapasztalható zsidó- és keresztényellenességet.

Emellett a Tisza Párt a háború folytatását támogatja az Európai Néppárt álláspontjához igazodva, miközben a keresztények az élet és a béke pártján állnak. Fontos érvként hozza fel a vezetők személyes példamutatását is:

Orbán Viktor stabil családi emberként áll szemben a Tisza elnökével, aki erkölcsileg alkalmatlan, cinikus, nihilista.

A kereszténydemokrata országgyűlési képviselő kritizálja a Tisza európai pártcsaládi kötődését is, amely gender-, migráció- és háborúpárti politikát kényszerít rájuk, valamint felidézi az egyházi intézmények korábbi forráselvonásait Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt, ami a kiszivárgott egyházügyi dokumentumok alapján egy Tisza kormánnyal is megismétlődhet.

Hangsúlyozza, hogy egy Tisza-kormány nem folytatná az üldözött keresztényeket segítő politikát és az egyházi beruházásokat sem.

Végül azt is kiemeli: a Tisza Párt európai parlamenti szavazásai – különösen a migrációs paktum és Ursula von der Leyen támogatása kapcsán – világosan azt mutatják, hogy inkább brüsszeli érdekeket képviselnek a magyar érdekekkel szemben.