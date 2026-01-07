Itt vannak a bővülő családtámogatások részletei!

Szerző: Gondola

2026. január 7. 10:07

Januártól életbe lépett a 30 év alattiak teljes szja-mentessége, bővült az szja-mentesek köre a 40 év alatti, kétgyermekes anyákkal, valamint nőtt a családi adókedvezmény összege is. A NAV tájékoztatása szerint az édesanyákat és a családokat érintő adókedvezmények már a januári fizetésekben megjelenhetnek.

A kedvezmények érvényesítéséhez nyilatkozatot kell tenni a munkáltatónál vagy kifizetőnél, amit a NAV egyszerűsített online felületen támogat: az űrlap automatikusan kitölti a rendelkezésre álló adatokat, amelyeket csak ellenőrizni kell. Újdonság, hogy a nyilatkozat egy kattintással több munkáltatónak is elküldhető, és a gyermekek adatait már a családi pótlék folyósítási adatai alapján is felkínálja a rendszer.

Az anyák kedvezményei és a családi adó- és járulékkedvezmény együttesen is igényelhetők az ANYACSKA nevű nyomtatványon. További könnyítés, hogy az anyakedvezményeket a munkáltató folyamatosan figyelembe veszi, így nem kell azokat évente újra igényelni. A háromgyermekes anyák, akik már 2025-ben nyilatkoztak az októbertől járó szja-mentességről, januárban már nem kötelesek újabb nyilatkozatot tenni.

A kedvezmények havi szinten vagy egy összegben is igénybe vehetők: utóbbi esetben a teljes éves kedvezmény a következő évi adóbevallásban kérhető. A részletes információk és az online nyilatkozatok a NAV honlapján érhetők el, az ügyintézéshez Ügyfélkapu+ vagy DÁP-regisztráció szükséges.