Hölvényi György: Hatszázezer európai véleménye már nem számít Brüsszelben

Szerző: kdnp.hu

2026. július 24. 12:05

Az Európai Bizottság elutasította a Save Europe Act európai polgári kezdeményezés nyilvántartásba vételét, arra hivatkozva, hogy az ellentétes az uniós értékekkel. A kezdeményezés egy valós problémára kíván választ adni,

célja az illegális és tömeges Európán kívüli bevándorlás visszaszorítása,

a külső határok megerősítése és Európa demográfiai folytonosságának védelme – emelte ki közösségi oldalán a KDNP európai parlamenti képviselője.

Hölvényi György rámutatott: a kezdeményezést közel hatszázezer európai támogatta aláírásával, és

olyan ismert politikusok is kiálltak mellette, mint Orbán Viktor, Marine Le Pen, Geert Wilders, Herbert Kickl és Mateusz Morawiecki.

Mégis hogyan beszélhet Ursula von der Leyen a polgárok részvételének erősítéséről, ha egy jelentős társadalmi támogatottságú kezdeményezést már a regisztráció szakaszában elutasítanak? – vetette fel a kereszténydemokrata politikus. Hangsúlyozta,

a kettős mérce egyértelmű: ami illeszkedik a brüsszeli liberális fősodorhoz,

azt támogatják, ami konzervatív vagy jobboldali, azt már a rajtvonalnál megpróbálják elfojtani.

Az európai demokráciában az érveket nem elhallgattatni kell, hanem meghallgatni és megvitatni – szögezte le az EP-képviselő.

Kép: kdnp.hu; save-europe-act.com