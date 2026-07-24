Szatmárcsekei gyilkosság

Szerző: MTi/Gondola

2026. július 24. 05:04

Emberöléssel gyanúsított 17 éves ügyében zárult le a nyomozás, a rendőrség vádemelést javasol az ügyészségnek - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Az eljárás adatai szerint a szatmárcsekei a rendőrségi segélyhívóra tett bejelentést január 1-jén hajnalban. Azt állította, hogy megölt egy helybeli nőt, majd rágyújtotta a házát.

A hatóság a tűz eloltása után a kiégett lakóházban valóban egy női holttestet talált.

A 17 évest a helyszínen elfogták a rendőrök, emberölés gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, a bíróság elrendelte a letartóztatását, amit a nyomozás alatt mindvégig fenntartott.

A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal átadta az ügyészségnek - írták a police.hu-n.