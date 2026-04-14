Hormuzi-szoros: Trump blokkolná az iráni blokádot

Szerző: Gondola

2026. április 14. 14:06

Az Egyesült Államok az iráni–amerikai tárgyalások eredménytelensége után katonai tengeri blokádot vezetett be a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros térségében. A döntés célja, hogy fokozza a nyomást Iránon, különösen azzal, hogy korlátozza az ország olajexportját, amely a gazdaságának egyik legfontosabb bevételi forrása.

A blokád minden, iráni kikötőkbe tartó vagy onnan induló hajóra kiterjed, és az amerikai hadsereg – a United States Central Command irányításával – semleges módon hajtja végre az ellenőrzéseket. A gyakorlatban ez nem klasszikus lezárást jelent, hanem folyamatos haditengerészeti jelenlétet: megfigyelést, hajók azonosítását, figyelmeztetését, sőt akár feltartóztatását és átvizsgálását is. A műveletet már a bevezetés előtt is érezhető hatások kísérték: a hajóforgalom visszaesett, sok kereskedelmi hajó elkerüli a térséget.

A gazdasági következmények gyorsan jelentkeztek: az olaj ára 100 dollár fölé emelkedett, a részvénypiacok gyengültek. Mivel a világ olajszállításának jelentős része ezen az útvonalon halad át, a helyzet nemcsak Iránt, hanem a globális gazdaságot is érinti. Különösen érzékenyen érintheti például Kínát, amely jelentős mennyiségű kőolajat importál ezen a tengeri útvonalon.

A háttérben az áll, hogy az amerikai vezetés – élén Donald Trump elnökkel – hetek óta próbálta rákényszeríteni Iránt a szoros szabad használatának biztosítására. Teherán ehelyett díjakat vetett ki az áthaladó hajókra, ami tovább növelte a feszültséget. A mostani lépés részben ennek a konfliktusnak az eszkalációja.

Irán részéről kemény reakció érkezett: az Irán Forradalmi Gárda jelezte, hogy nem hagyják válasz nélkül a blokádot, és minden idegen hadihajót potenciális fenyegetésként kezelnek. Ez jelentősen növeli a katonai összecsapás kockázatát a térségben.

Szakértők szerint a művelet rendkívül összetett és veszélyes. A szoros forgalmas, szűk és stratégiailag érzékeny terület, ahol a haditengerészeti ellenőrzések, aknamentesítés és hírszerzési műveletek párhuzamosan zajlanak. Egy esetleges hiba vagy incidens könnyen eszkalálódhat.

A helyzet komoly geopolitikai feszültséget is jelez: az amerikai lépés gazdaságilag erős nyomást gyakorolhat Iránra, ugyanakkor jelentős kockázatot hordoz egy szélesebb konfliktus kialakulására a Közel-Keleten.