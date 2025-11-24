Hungarofób vandálok Marosvásárhelyt

Szerző: MTI, Gondola

A rasszizmus legvisszataszítóbb fajtája, a hungarofóbia tört felszínre a Székelyföldön.

Ismeretlenek betörték a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár (közismert nevén Teleki Téka) épületének több földszinti ablakszemét, az épületbe azonban nem sikerült bejutniuk és benti károkozás sem történt - közölte vasárnap az MTI megkeresésére Lázok Klára, a könyvtár osztályvezetője.

Az osztályvezetőt vasárnap reggel 10 óra körül értesítették arra járó ismerősök, hogy a Marosvásárhely belvárosában található épület több földszinti ablakszeme be van törve. Mint mondta, a vandalizmus csak a dupla ablakok külső üvegtáblájának három ablakszemét érintette, a belső ablakszemek nem sérültek.

A riasztóberendezés sem indult be az épületben, mivel nem érzékelt belső mozgást, a szolgálatos őr sem hallott semmit - közölte. Az épületben 24 órás őrszolgálat működik, az őrök reggel 7 órakor váltották egymást és nem észlelték a rongálást.

Lázok Klára közölte: az őrség és jómaga is jelentette az esetet a feletteseinek, és hétfőn reggel feljelentést tesznek a rendőrségen ismeretlen tettes ellen rongálás miatt. A Teleki-Bolyai Könyvtár a Maros Megyei Könyvtár fiókintézményeként működik, fenntartója a Maros megyei önkormányzat.

Az osztályvezető elmondta: a vasárnap reggeli terepszemlén úgy érzékelte, hogy semmi sem hiányzik az épületből. Úgy vélte, az elkövetőnek nem az lehetett a célja, hogy bejusson az épületbe, tette inkább külső rongálásra utal.

A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban található könyvgyűjtemény értéke felbecsülhetetlen. Alapítója, gróf Teleki Sámuel könyvtárát a köznek szánta, és ezt a célt szem előtt tartva alakította ki gyűjteményét. Európa 25 városából, hat évtizedes rendszeres gyűjtőmunka során sikerült megvásárolnia a több tízezer kötetet. A mintegy 40 ezer kötetet és számos kéziratot tartalmazó Teleki Téka 1802 őszén nyílt meg magyar nyelvterületen az egyik első nyilvános könyvtárként.

Az intézmény törzsanyagát két nagyobb könyvgyűjtemény, a 40 000 kötetes Teleki Téka és a 80 000 könyvet számláló Bolyai Könyvtár képezi, utóbbi a két neves matematikusnak, Bolyai Farkasnak és Jánosnak is emléket állít.