Jelentősen enyhül az idő, de az ónos eső veszélye nem múlt el

Szerző: Gondola

2026. január 14. 13:07

A HungaroMet és az Operatív Törzs tájékoztatása szerint enyhül az időjárás, szerdán nem várható havazás vagy hófúvás. Ugyanakkor Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében ónos eső veszélye miatt figyelmeztetés van érvényben, ezért utazás előtt ajánlott az időjárási helyzet ellenőrzése. Csütörtökön délen ködös idő lehet, pénteken nem várható veszélyes időjárás.

Közlekedés és ellátás:

Nincs lezárt település vagy útszakasz, súlykorlátozás sincs. Az áramszolgáltatásban kedden több helyen voltak fennakadások, ezek többségét elhárították; szerdára csak néhány fogyasztónál maradt probléma. Az ivóvízellátásban is javult a helyzet, már csak két településen érint néhány háztartást. A hulladékszállítás az ország 85%-ában zavartalan, kisebb csúszások előfordulnak. A hóeltakarításon és síkosságmentesítésen folyamatosan dolgoznak.

A vasúti és autóbusz-közlekedésben késések várhatók, egyes települések ideiglenesen nem érhetők el helyi buszjárattal. Kedden a Liszt Ferenc repülőtér az ónos eső miatt több órára leállt, néhány járatot külföldi repterekre irányítottak át.

Víz- és jéghelyzet:

A Dunán a jégzajlás miatt tilos a kishajózás, a Tiszán teljes hajózási zárlat van érvényben. A hatóságok nyomatékosan figyelmeztetnek: senki ne menjen a folyók jegére, mert életveszélyes, az enyhülés miatt a jég vékonyodik.

Egészségügy és katasztrófavédelem:

Az ónos eső miatt nőtt a balesetek száma: a traumatológián 30%-kal, a sürgősségi ellátásban 10%-kal emelkedett a betegforgalom, de műtéteket nem kellett elhalasztani. A tűzoltókat 112 időjárással összefüggő esetre riasztották. A rendőrség 212 közlekedési balesethez vonult ki, halálos eset nem történt, 27-en megsérültek, és több elszigetelten élő embernek nyújtottak segítséget.