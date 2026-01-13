HungaroMet: A mozgalmas napok után lenyugszik az időjárás
Szerző: Gondola
2026. január 13. 17:05
A HungaroMet kiadta szerdai figyelmeztető előrejelzését Magyarország területére.
E szerint „az ország jelentős részén kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű. Szerda este az északkeleti, főként határhoz közeli területeken gyengébb (jellemzően néhány tized mm) ónos eső hullhat.”
Hozzáfűzik: „szerda hajnalban az északkeleti országrészben kisebb körzetekben -15 fok köré csökkenhet a hőmérséklet. A Dunántúlon helyenként zúzmarás köd képződhet az éjszaka folyamán. A ködös, rétegfelhős területeken ónos szitálás előfordulhat.”