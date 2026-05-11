Időközi választást nyert a Fidesz-KDNP Esztergomban

Szerző: Gondola

2026. május 11. 08:36

Steindl Balázst választották meg az időközi választáson Esztergom 3. számú egyéni választókerületének képviselőjévé.

Esztergom 3. számú egyéni választókerületében azért tartottak vasárnap időközi választást, mert a választókerület képviselője, Alberti Péter (Fidesz–KDNP) január 20-án elhunyt. A körzetben egyetlen jelölt indult, a jelenlegi alpolgármester, Steindl Balázs, aki a Fidesz–KDNP jelöltje - olvasható a Magyar Nemzet oldalán. A jelölt 104 voksot szerezve - 6 érvénytelen szavazat mellett - nyerte meg a választást.