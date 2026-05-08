Index: megnevezte "Zsolti bácsit" az ügyészségen az ügy koronatanúja

Szerző: MTI

2026. május 8. 10:37

Vallomást tett az ügyészségen és megnevezte "Zsolti bácsit" a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozata és koronatanúja, aki a nyomozás érdekében egyelőre nem hozhatja nyilvánosságra a nevet - írta pénteken az index.hu Bangó Sándor Tik-Tok bejegyzése alapján.

"Kedves emberek! Megtettem a vallomásomat az ügyészségen Zsolti bácsi ügyében.

Az ügyészség arra kért, hogy egyelőre ne hozzam nyilvánosságra a nevét

és további részleteket, mert ezzel veszélyeztethetném a folyamatban lévő nyomozást. Tudom, hogy sokan vártok válaszokat, de most a hivatalos eljárás és az igazság kiderülése a legfontosabb. Kérek mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben és legyen türelemmel. Köszönöm azoknak, akik mellettem állnak ebben a nehéz időszakban" - írta Bangó Sándor még csütörtökön a közösségi platformon.

Az index.hu pénteki cikkében felidézi, hogy Bangó Sándor a Szőlő utcai Javítóintézetben történt bűncselekmény-sorozat koronatanúja, aki mindössze 14-15 évesen került be az intézménybe. Saját elmondása szerint már a kezdetektől sokan bántották, emiatt többször elszökött, így keveredett rossz társaságba. Az ügyben korábban

arcát és nevét is vállalva beszélt nyilvánosan.

A Szőlő utcai Javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált szexuális kényszerítés és erőszak gyanújával vették őrizetbe, és jelenleg is letartóztatásban van.

A nyomozás során merült fel a "Zsolti bácsi" néven emlegetett férfi alakja,

akinek kilétét eddig nem hozták nyilvánosságra.