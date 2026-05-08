Iratokat foglalt le az ügyészség az MNB-üggyel összefüggésben az Állami Számvevőszéknél
Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az Állami Számvevőszék (ÁSZ) épületében a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) érintő eljárással összefüggésben csütörtökön - írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) megerősítette.
A portál megkeresésére az ügyészség közölte, hogy a Magyar Nemzeti Bankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyamatban lévő ügyben csütörtökön
"eljárási cselekményeket végeztek".
Hozzátették:
"az Állami Számvevőszéknél történő kutatás és lefoglalás az ügyben értékelendő iratok hiteles és strukturált formában történő egyidejű átadása céljából történt".
tisztázták azt is, hogy
nem merült fel adat a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélyére,
mindössze arról van szó, hogy "a büntetőeljárási törvény az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadására kizárólag ezt a jogintézményt ismeri".
Ahogy a 24.hu is emlékeztet, tavaly éppen az ÁSZ feljelentése alapján rendeltek el
nyomozást a Matolcsy György vezette MNB alapítványainak - elsősorban a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány - gazdálkodásával kapcsolatban.