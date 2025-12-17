Juhász Hajnalka: Európa keresztény kultúrájának megőrzése a jobboldal politikai missziója

Szerző: Gondola

2025. december 17. 13:06

A KDNP országgyűlési képviselője leszögezte: a magyar emberek ereje kell a 2026-os választások megnyeréséhez, különben „a fiainkat el fogják vinni a háborúba, a lányaink pedig veszélyben lesznek a migránsoktól”.

Juhász Hajnalka szerint 2015 óta a jobboldal feladata Európa keresztény kultúrájának megőrzése. Állítása szerint a 2026-os választás tétje az, hogy Magyarország migrációmentes marad-e, mert szerinte egy kormányváltás háborús részvételhez és a nők biztonságának romlásához vezetne a migráció miatt. A migrációs paktumot „Európa politikai gyásznapjának” nevezte, amely szerinte rákényszeríti a tagállamokat – köztük Magyarországot – illegális migránsok befogadására pénzbírság terhe mellett. Úgy véli, a magyarok népszavazáson döntöttek arról, kikkel akarnak együtt élni, és ezt a jogot sem a Tisza Párt, sem a DK nem veheti el. A választást a keresztény kultúra, a biztonság és a nők tiszteletének megőrzéseként értelmezte.

Rétvári Bence (Belügyminisztérium) válaszában azt mondta, hogy a Tisza Párt és más balliberális szereplők nem tartják problémának a migrációt, sőt a multikulturális társadalmat támogatják. Szerinte Brüsszel a határvédelem helyett a migránsok befogadását várja el, és ezért bünteti Magyarországot. Úgy fogalmazott, hogy csak a Fidesz–KDNP és Orbán Viktor képes ellenállni az uniós nyomásnak; ellenkező esetben megkezdődne a migránsok betelepítése. Hangsúlyozta, hogy a kormány nem költ migrációra vagy háborúra, kizárólag a külső határok védelmére.