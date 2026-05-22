Júniusban indul a BBC magyar és román nyelvű új hírszolgáltatása

Szerző: Gondola

2026. május 22. 22:04

A BBC World Service a Media1.hu-hoz eljuttatott pénteki közleményében bejelentette, hogy a következő hetekben elindítja magyar és román nyelvű új hírszolgáltatását. A cég ezzel erősíteni kívánja globális elkötelezettségét afelé, hogy minél több embert érjen el megbízható hírekkel. Az új kísérleti hírszolgáltatások, a BBC News Magyarul és a BBC News România híreket és elemzéseket fognak kínálni weboldalaikon, a bbc.com/magyarul és bbc.com/romania címeken, valamint a kapcsolódó közösségi média oldalaikon - írja a media1.hu, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál regisztrált digitális sajtótermék.

A Media1-hez eljuttatott közlemény szerint

a magyar nyelvű weboldal valamint a Facebook‑ és Instagram‑oldalak június 16‑án indulnak.

A román nyelvű weboldal és a Facebook‑ és Instagram‑oldalak június 23‑án válnak elérhetővé. Mindkét nyelv esetében a YouTube‑ és TikTok‑oldalak később indulnak.

A brit közmédia közleménye szerint

a kísérleti hírszolgáltatások kulcsfontosságú globális és regionális fejleményekről nyújtanak majd pártatlan tudósításokat a közönségnek

Magyarországon, Romániában, Moldovában és azon túl. Olyan témák széles körét fedik majd le, amelyekről Közép- és Kelet-Európa közönsége pontos információkat keres. A tartalmak könnyen megtalálható, a közösségi médiára épülő formátumokban jelennek meg. A magyar és román nyelvű kínálat globális és európai közéleti eseményekről, egészségről, tudományról, technológiáról, klímáról és megélhetési költségekről szóló anyagokat fog tartalmazni.

A BBC ígérete szerint mindkét szerkesztőségi csapat felelősen alkalmaz MI-alapú fordítási technológiákat annak érdekében, hogy a BBC magas színvonalú globális tartalmait magyarul és románul is elérhetővé tegye. Az újságírók alakítják a szerkesztőségi kínálatot, és

biztosítják az emberi felügyeletet minden MI‑vel támogatott tartalom felett,

amelyet egyértelműen megjelölnek. Emellett a csapatok saját riportokat és elemzéseket is készítenek.