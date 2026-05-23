Keane elköszön a Fraditól – sajtóhír

Szerző: m4sport.hu/Gondola

2026. május 23. 13:08

Az m4sport.hu értesülései szerint Robbie Keane vezetőedző távozik a Ferencvárostól. Az ír szakember másfél éve irányítja a zöld-fehéreket, ez idő alatt 2025-ben bajnokságot, 2026-ban pedig Magyar Kupát nyert a csapattal.

Az m4sport.hu információit több más forrás is megerősítette. A Ferencvárosi C-közép szurkolói oldal tudomása szerint

Keane felmondott.

Az ügyben kerestük a Ferencvárosi TC-t, cikkünk megjelenéséig nem reagáltak. Amint válaszolnak, közöljük olvasóinkkal.

Robbie Keane decemberben hosszabbított szerződést az FTC-vel, a csapat kiemelkedő Európa-liga-szereplése közben.

Hazai fronton azonban elmaradtak az elvárásoktól:

a Magyar Kupát ugyan sikerült megnyerni 2022 után először, ezzel pedig biztosítani az Európa-liga-indulást a következő szezonra, a bajnoki címet azonban – sorozatban hét aranyérem után – idén nem tudták elhódítani, mivel az ETO FC megelőzte a Fradit.

Közvetlenül a bajnoki cím elvesztése után, múlt hét szombaton Keane még pozitívan nyilatkozott ferencvárosi jövőjéről:

„A pletykákat ignorálom, csak a két gyermekem olvassa őket. Jól érzem magam itt, ez egy

kiváló klub, kiváló emberekkel, kiváló elnökkel.

Pár hét szünet után még eltökéltebben térek vissza” – mondta szombaton az M4 Sportnak.

A ZTE elleni bajnoki zárómérkőzést követő sajtótájékoztatón emellett arról is beszélt, hogy mielőbbi tájékoztatást vár a magyar kormánytól a magyar sport finanszírozásának jövőjével kapcsolatban.

A Csakfoci.hu csütörtökön arról írt, hogy a pozsonyi Slovan több jelölt mellett Szerhij Rebrov és Robbie Keane szerződtetésén is gondolkodik. Tavasszal felröppentek olyan pletykák is, miszerint a Tottenham és a Celtic figyelemmel kíséri Keane munkáját.