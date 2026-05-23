Vergődés a kegyelmi ügy körül

Szerző: MTI/Gondola

2026. május 23. 13:36

Görcsös erőlködést, vergődést tapasztal a közvélemény a kegyelmi ügy körül. Most éppen újabb luftballon pukkant szét: az "derült ki", amit évek óta tudunk.

Dől a dominó - közölte Magyar Péter miniszterelnök a kegyelmi üggyel kapcsolatban a sajtóban megjelentekre reagálva szombaton az MTI-vel.

"Megtudtuk, hogy Balog Zoltán vette rá Novák Katalint, hogy megkegyelmezzen a pedofilsegítőnek.

Már csak az a kérdés, hogy ki vette erre rá Orbán házi lelkészét" - tette hozzá rövid közleményében a kormányfő.



A 24.hu szombaton Megtöri a csendet Novák Katalin kabinetfőnöke: Balog Zoltán volt az, aki határozottan és nyomatékosan kérte, hogy K. Endre kapjon kegyelmet címmel tett közzé cikket, jelezve, írásban válaszolt kérdéseikre Schanda Tamás, aki Novák Katalin államfő kabinetfőnöke volt 2022 és 2024 között.

"Szavai megerősítik, hogy Balog Zoltán református püspök, korábbi emberierőforrás-miniszter (akinek Novák az államtitkára volt)

intenzíven lobbizott Kónya Endre kegyelméért,

a kabinetfőnököt is többször győzködte arról, hogy a bicskei igazgatóhelyettest ártatlanul ítélték el" - írták.

Szintén szombat délelőtt Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke és országgyűlési képviselője a napokban nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: "a kegyelmi ügyben volt ott valaki, aki nagyobb politikai befolyással bírt, mint maga a köztársasági elnök".

"Tehát a kérdés tulajdonképpen nem az, hogy Novák Katalin miért írta alá, hanem az: ki tudta rávenni erre?" - tette fel a kérdést.

K. Endrét, a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesét bűnsegédként elkövetett kényszerítés kísérlete miatt 2021 júliusában jogerősen 3 év 4 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték, mert

segédkezett az igazgató pedofil bűncselekményeinek eltussolásában

azzal, hogy megpróbálta kényszeríteni a bántalmazott kiskorú áldozatokat terhelő vallomásaik visszavonására. Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023 áprilisában kegyelmet adott K. Endrének.

Címkép: Az archív felvételen Novák Katalin és Balog Zoltán - MTI/Koszticsák Szilárd