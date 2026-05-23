A Székely Himnuszról nyílt tárlat a Székelyföld szívében
A Székelyföld szívében, 2026. május 22-én a Haáz Rezső Múzeum együttműködésével nyílt meg a Székely himnusz története címmel az a kiállítás, amely korábban már a Magyar Nemzeti Múzeumban is látható volt - tájékoztatta az MNM a Gondolát.
A tablókiállítást
Szakács-Paál István, a város polgármestere és Dr. Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
nyitották meg. A megnyitó előtt a témához kapcsolódó tudományos konferenciát rendeztek.
A Székely himnusz napja
alkalmából szervezett programok célja az volt, hogy minél többen megismerjék a székely himnusz történetét, kulturális örökségét és azokat az alkotókat,
akiknek munkája ma is része közösségi emlékezetnek
- zárul a Magyar Nemzeti Múzeum Gondolához eljuttatott tájékoztatója.
Címkép: Magyar Nemzeti Múzeum