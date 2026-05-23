Pünkösd - Egyházi vezetők ünnepi miséi, istentiszteletei
Pünkösd alkalmából szentmiséket, istentiszteleteket tartanak országszerte. A katolikus, a református és az evangélikus egyházi vezetők szombaton és vasárnap
ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről.
Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke
szombaton a csíksomlyói hegynyeregben 12.30-kor kezdődő búcsúi szentmise
főcelebránsa és szónoka lesz.
Az ünnepi szentmisére
háromszázezer zarándokot várnak a szervezők.
Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösdvasárnap fél 11-kor a balatonalmádi református templomban hirdet igét.
Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke pünkösdvasárnap 10 órától Győrben, a nádorvárosi evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet.