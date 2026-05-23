Lemondott Tulsi Gabbard, az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatója
Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója pénteken.
A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője
családi okokkal indokolta távozását,
elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte.
A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak - derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből.
Egyben azt írta, "hálás vagyok a felém megnyilvánuló bizalomért és a lehetőségért, hogy igazgatóként vezethettem a Nemzeti Hírszerzés Igazgatóságát másfél éven keresztül". Hozzátette, hogy teljes mértékben
férje oldalán akar állni a betegséggel folytatott küzdelemben
a következő hetekben és hónapokban, ami nem teszi lehetővé, hogy jelenleg közhivatalt vállaljon.