Lemondott Tulsi Gabbard, az amerikai Nemzeti Hírszerzés igazgatója

Szerző: MTi

2026. május 23. 08:06

Lemondott Tulsi Gabbard, az Egyesült Államok Nemzeti Hírszerzésének igazgatója pénteken.

A szövetségi hírszerző szerveket tömörítő Nemzeti Hírszerzés vezetője

családi okokkal indokolta távozását,

elhatározását Donald Trump elnökkel szintén pénteken közölte.

A döntés hátterében férjének betegsége áll, a csontrák egy rendkívül ritka fajtája, amelyet a közelmúltban diagnosztizáltak - derül ki Tulsi Gabbard hivatalos lemondó leveléből, amelyben azt is közölte, hogy június 30-án távozik a hírszerzési vezetői tisztségből.

Egyben azt írta, "hálás vagyok a felém megnyilvánuló bizalomért és a lehetőségért, hogy igazgatóként vezethettem a Nemzeti Hírszerzés Igazgatóságát másfél éven keresztül". Hozzátette, hogy teljes mértékben

férje oldalán akar állni a betegséggel folytatott küzdelemben

a következő hetekben és hónapokban, ami nem teszi lehetővé, hogy jelenleg közhivatalt vállaljon.