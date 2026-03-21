Kettős Jubileum a Jászok Egyesületénél – ünnepség a budai Várban

Szerző: Gondola

2026. március 21. 22:05

Az elszármazott jászságiakat és az otthon élőket összekapcsoló Jászok Egyesülete létrejöttének 105., újjáalakulásának 35. évfordulóján ünnepséget tartottak a budai Várban, a Honvédelmi Minisztérium épületében.

Jász huszárok emlékműve - Kép: Gondola

Katonai tiszteletadással idézték fel a vérüket adó jász katonákat, akik a magyar hazát védték évszázadokon át.

A Magyar Honvédség díszőrei a jász lovasok emlékművénél - Kép: Gondola

A Márványteremben dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének elnöke a népes közönség előtt elmondta: a civil szervezet igazi közösségeket alakított ki, eleven kapcsolatot hozott létre a Jászságban és az ország más részein, elsősorban a Budapesten élő jász emberek között.

Az ünnepségen muzsikált Zsiga Jenő István prímás és cigányzenekara, jász énekeket adott elő Kovács Zoltánné Lajos Krisztina népdalénekes. A táj ízeivel a jászberényi Bobák József konyhaművészeti remeklései – köztük a Pandúr palacsinta – szolgáltak.

Az ünnepségen díszoklevelet adtak át „a Jászságban élők és az onnan elszármazottak kapcsolatának ápolása érdekében kifejtett eredményes, önzetlen, példaértékű” tevékenységért értelmiségieknek, szervezőknek, alkotóknak.



Molnár Pál újságíró veszi át a díszoklevelet dr. Dobos Lászlótól, a Jászok Egyesületének elnökétől - Kép: Gondola