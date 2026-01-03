Kevés esélyt ad Madurónak az USA

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 3. 18:05

Jogállami kereteket rajzol az Egyesült Államok a venezuelai elnök elrablásának: Madurót bíróság elé állítják. Önmaga védelmének felületes megszervezése miatt lenullázódott a latin-amerikai politikus.

Amerikai miniszter:

New Yorkban vádat emeltek Nicolás Maduro és felesége ellen

Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akik ellen New Yorkban emeltek vádat - közölte Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter szombaton a közösségi médiában.

A miniszter szerint a házaspár "hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróságokon".

Bondi közlése szerint Madurót kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel,

kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel,

valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint

a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed,

ami újdonságnak számít.

Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért - megfogalmazása szerint - elszámoltathatóságot követelt az amerikai közvélemény nevében, és méltatta az amerikai fegyveres erők szerepét egy olyan műveletben, amely két, általa "nemzetközi kábítószer-kereskedőnek" nevezett személy elfogásához vezetett.

Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában szombaton megjelent bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy

az Egyesült Államok Nicolás Madurót nem tartja Venezuela legitim vezetőjének.

Mike Lee republikánus szenátor a katonai művelet bejelentését követően azt jelezte, hogy telefonon beszélt Marco Rubióval, aki arról biztosította őt, hogy

nem lesz további katonai akció

a dél-amerikai országban.