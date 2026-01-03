Kevés esélyt ad Madurónak az USA
Jogállami kereteket rajzol az Egyesült Államok a venezuelai elnök elrablásának: Madurót bíróság elé állítják. Önmaga védelmének felületes megszervezése miatt lenullázódott a latin-amerikai politikus.
Amerikai miniszter:
New Yorkban vádat emeltek Nicolás Maduro és felesége ellen
Az Egyesült Államokban állítják bíróság elé Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, akik ellen New Yorkban emeltek vádat - közölte Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter szombaton a közösségi médiában.
A miniszter szerint a házaspár "hamarosan az amerikai igazságszolgáltatás teljes erejével fog szembesülni amerikai földön, amerikai bíróságokon".
Bondi közlése szerint Madurót kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos összeesküvéssel,
kokain Egyesült Államokba történő behozatalára irányuló összeesküvéssel,
valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával és erre irányuló összeesküvéssel vádolják. Maduro ellen már 2020-ban vádat emeltek New Yorkban, de az igazságügyi miniszter közlése szerint
a vádemelés immár Maduro feleségére is kiterjed,
ami újdonságnak számít.
Az igazságügyi miniszter köszönetet mondott Donald Trump amerikai elnöknek, amiért - megfogalmazása szerint - elszámoltathatóságot követelt az amerikai közvélemény nevében, és méltatta az amerikai fegyveres erők szerepét egy olyan műveletben, amely két, általa "nemzetközi kábítószer-kereskedőnek" nevezett személy elfogásához vezetett.
Marco Rubio külügyminiszter a közösségi médiában szombaton megjelent bejegyzésében arra emlékeztetett, hogy
az Egyesült Államok Nicolás Madurót nem tartja Venezuela legitim vezetőjének.
Mike Lee republikánus szenátor a katonai művelet bejelentését követően azt jelezte, hogy telefonon beszélt Marco Rubióval, aki arról biztosította őt, hogy
nem lesz további katonai akció
a dél-amerikai országban.