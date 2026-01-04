Királyi légierő bombázta az IÁ föld alatti fegyverraktárait

Szerző: MTi/Gondola

2026. január 4. 11:04

Angolszász katonai erők tovább folytatják az Iszlám Állam elleni akciósorozatot: a szervezet újjáélesztését akarják megakadályozni.

A RAF jelvénye - wikipedia

Az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet szíriai állásait támadta a brit királyi légierő (RAF).

A londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatása szerint az ősi Palmüra romváros közelében emelkedő hegyekben "gondos hírszerzési elemzőmunkával" sikerült azonosítani egy

föld alatti létesítményt, amelyet az Iszlám állam használt minden valószínűség szerint fegyverek és robbanóanyagok tárolására.

A tárca hangsúlyozta, hogy a helyszín környékén nincsenek lakott civil települések.

A vasárnapi minisztériumi ismertetés szerint az RAF Typhoon FGR4 harci repülőgépei - Voyager üzemanyag-utántöltő repülőgépek támogatásával - szombat este Paveway IV precíziós irányított bombákkal csapást mértek a földalatti létesítményre.

Az akció során - amelyhez a francia légierő repülőgépei is csatlakoztak - mindenekelőtt a létesítményhez levezető számos alagutat támadták, és bár a bevetés eredményének részletes kiértékelése még tart, az előzetes jelzések arra vallanak, hogy a támadás sikerrel járt - áll a londoni védelmi minisztérium vasárnapi tájékoztatásában.

A tárca szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a légicsapás civileket sodort volna veszélybe, és

a bevetésben részes összes repülőgép biztonságban visszatért támaszpontjára.

John Healey brit védelmi miniszter az ismertetéshez fűzött nyilatkozatában úgy fogalmazott: az akció is jelzi Nagy-Britannia elkötelezettségét arra, hogy szövetségeseivel vállvetve

eltiporja az Iszlám Állam újjáélesztésére tett kísérleteket

és a szervezet veszélyes, erőszakot szító ideológiáinak terjedését a Közel-Keleten.

December végén az amerikai fegyveres erők hajtottak végre nagyszabású akciót ugyanebben a körzetben az Iszlám Állam állásai ellen, miután a terrorszervezet nem sokkal korábban Palmüra környékén elkövetett támadásában két amerikai katona és két tolmács meghalt.