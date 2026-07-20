Elkobozhatják az autókat Magyarországon

Szerző: MH, Gondola

2026. július 20. 13:38

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a kirívó közlekedési szabálysértéseknek valódi következményekkel kell járniuk.

Vitézy Dávid közösségi oldalán azt fejtegette, hogy

a 200 km/h feletti száguldás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén

indokolt lehet-e az autó elkobzása. A tárcevezető szerint több európai országban már létezik ilyen jogkövetkezmény. Hozzátette: a vita a szabályosan közlekedők életének és biztonságának védelméről szól. Erről is véleményt mondhatnak az emberek a közlekedésbiztonsági párbeszéd során.