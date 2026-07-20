Elkobozhatják az autókat Magyarországon
Szerző: MH, Gondola
2026. július 20. 13:38
A közlekedési és beruházási miniszter szerint a kirívó közlekedési szabálysértéseknek valódi következményekkel kell járniuk.
Vitézy Dávid közösségi oldalán azt fejtegette, hogy
a 200 km/h feletti száguldás, a súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén
indokolt lehet-e az autó elkobzása. A tárcevezető szerint több európai országban már létezik ilyen jogkövetkezmény. Hozzátette: a vita a szabályosan közlekedők életének és biztonságának védelméről szól. Erről is véleményt mondhatnak az emberek a közlekedésbiztonsági párbeszéd során.
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