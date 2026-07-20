Polgár Judit kikosarazta a felkérőket

Szerző: MTI

2026. július 20. 20:38

Folytatódik az államelnöki válság: a Tisza-kormány elérte, hogy a törvényes államfő lemondjon, ám rögtön utána egy fölkérésre kapott visszautasítást.

Polgár Judit nem vállalja a felkérését a köztársasági elnöki pozícióra. Azt írta, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérést, rendkívül hálás érte.

"Nagyra tartom a miniszterelnök gesztusát, hogy pártjának meghatározó parlamenti súlya ellenére is független, pártok felett álló jelöltet kért fel köztársasági elnöknek. Ugyanakkor nem érzek magamban elég erőt ahhoz, hogy magamra vállaljam egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tudok eleget tenni" - írta.

Egy új, független és elismert köztársasági elnököt minden tőle telhető módon támogatni fog

majd e célok elérésében - tette hozzá Polgár Judit.

Magyar Péter miniszterelnök a poszthoz azt írta: "Kedves Judit! Köszönjük azt a rengeteg mindent, amit Magyarországért tett! Talán sok millió magyar ember nevében mondhatom, hogy ha másként is, de a jövőben is számítunk Önre".

Bódis Kriszta, a Tisza parlamenti képviselője, kormánybiztos azt írta, hogy szerinte és az egész frakció, valamint sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna.

"Szomorúan veszem tudomásul,

de megértem a döntésed, hiszen rengeteg bántást kaptál, amit egyáltalán nem érdemeltél meg. Remélem találkozunk majd és személyesen is elmondhatom mennyire tisztellek. Szeretettel kívánok sok erőt, és békességet" - írta Bódis Kriszta.

Rétvári Bence: Magyar Péter első látványos kudarca, hogy Polgár Judit nem vállalja az államfőjelöltséget

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője Magyar Péter első látványos kudarcának tartja, hogy Polgár Judit mégsem vállalja a köztársaságielnök-jelöltséget.

Rétvári Bence hétfőn Facebook-bejegyzésében úgy értékelte,

a korábbi elnök erőszakos eltávolítása, Magyar Péter erőszakos stílusa nemhiába riaszt meg sokakat. A társadalmi egyeztetés komédiába fullasztása

csak tovább csorbította az egész eljárás hitelét - mutatott rá a kereszténydemokrata politikus.

Bóka János: sajnálom, hogy Polgár Judit életműve Magyar Péter politikai áldozatává vált

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint Polgár Judit sakknagymester életműve Magyar Péter miniszterelnök politikai áldozatává vált - Bóka János erről hétfőn, a Facebookra feltöltött videóüzenetében beszélt.

Bóka János azt mondta:

"újabb politikai színjáték"

zajlik Magyar Péter "vezényletével".

A Fidesz frakcióvezető-helyettese szerint miután Magyar Péter és a Tisza Párt "erőszakosan és jogellenesen" elmozdította a köztársasági elnököt hivatalából, széles körű társadalmi konzultációt ígért az új jelölt személyéről.

Ez a társadalmi konzultáció elmaradt, Magyar Péter egy órával a labdarúgó világbajnokság döntője előtt a Facebookon jelentette be a jelöltet, akiről

"egy személyben, önkényesen" döntött

- mondta Bóka János.

A fideszes politikus szerint ez méltatlan a köztársasági elnök intézményéhez, és Polgár Judit személyiségéhez, életművéhez, eredményeihez, amit mindannyian tisztelnek.

"Sajnálom, hogy Polgár Judit életműve, eredményei Magyar Péter politikai áldozatává váltak" - fogalmazott Bóka János.

A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője vasárnap levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit sakkozó felkérését és megválasztását javasolták köztársasági elnöknek.

Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon bejelentette: hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.