Labdarúgó NB I - A Paks a dobogón telel

Szerző: m4sport.hu/Gondola

2025. december 22. 06:06

Ötvenöt méterről lőtt góllal ért véget a hazai első osztályú klubfutball őszi idénye. Nagyjából reális sorrend alakult ki a tabellán. Az első két helyen a nemzetközi mérkőzésekre alkalmas két csapat állomásozik, igaz, a várthoz képest fordított sorrendben. Az FTC helyett az ETO tanyázik az élen.

A dobogóra a Paks kapaszkodott fel, jobb, hogy nem a Vasutas telel az előkelő helyen.

Az atomváros gárdája eredetibb futballt képvisel.

Nagy érdeme, hogy csak magyar játékosokat küld pályára.

A középmezőnyben jó NB I-es csapatok sorakoznak. NB I-es - és nem nemzetközi szintre alkalmas gárdák.

A kluboknak át kell gondolni szerepüket. Az, hogy az NB I-ben játszanak, a futball világában nulla jelentőségű. Az NB I értelme ma hazánkban az, hogy az első három helyezett a nemzetközi kupák valamelyikében indulhasson. És ez a magyarországi futball elfogadható célja. Ezért kell küzdeni a bajnokságban. Amely klub ennél kisebb célt tűz ki, annak nincs keresnivalója az NB I-ben. Természetesen a frissen fölkerült csapatoknak egy évig a megkapaszkodás lehet a cél. Egy évig.

A Kisvárda azzal, hogy

az 55 méteres góllal megverte a Vasutast,

a felsőházba került.

Az Újpest annak ellenére, hogy győzött, az alsóházban rostokol.

A kieső zónát három csapat jelenti, a DVTK, a Spartacus és a Kazincbarcika. Érdemes az utolsó klubra figyelni! Kiváló kerettel, nagyszerű edzővel szerepelnek. És nem öt-hat góllal kapnak ki, hanem egy góllal. És "mindig történik valami különös" a mérkőzéseken - ahogy ezt Kuttor Attila edző megfogalmazta. Ő tudja. Néhány éve a Mezőkövesddel majdnem dobogóra került. Ő indulhatott volna a nemzetközi kupában. De

"mindig történt valami különös"

a mérkőzéseken...

Két reményt keltő változás mutatkozott az NB I-ben az utóbbi napokban. Az egyik, hogy

Dárdai Pál 29 év után hazajött Berlintből,

és elvállalta az Újpest sportigazgatói szerepkörét. Gyenge pont, hogy nyárig nem akar nagy változásokat kialakítani, így az Újpest legföljebb 2027-ben bukkanhat fel a nemzetközi porondon. Jó, hogy a Fradi és a Győr mellett lesz harmdik csapat.

Lehet negyedik csapat is. Ez fontos, mivel kupagyőztesként negyedik magyarországi klubcsapat is kijuthat a kupavilágba, mégpedig a rangos Európa-ligába. Nagy hír, hogy

Bogdán Ádám lesz a Vasutas sportigazgatója.

Az ő belépésével már a mostani bajnokság végén adódhat a nemzetközi szereplés lehetősége, hiszen a DVSC jelenleg a negyedik a tabellán, egyet kell csak előre szökkennie, hogy a Konferencia-ligában indulhasson.

Az, hogy Dárdai Pál és Bogdán Ádám hazahozza a Nyugat-Európában megszerzett tudását, óriási jelentőségű lehet a hazai klubfutballban.

Velük talán elérhető, hogy minden évben

négy magyarországi csapat szerepeljen a kupafordulókban

tavasszal is.