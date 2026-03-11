Bajnokok Ligája: magyar-magyar párharc a Galatasaray-Liverpool mérkőzésen

Szerző: Gondola

A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Galatasaray hazai pályán 1–0-ra legyőzte a Liverpool FC csapatát. A találkozó különlegessége volt, hogy mindkét oldalon magyar válogatott játékosok szerepeltek.

A török csapatnál Sallai Roland nem került a kezdőcsapatba, és a mérkőzés nagy részét a kispadon töltötte. A Galatasaray már a 7. percben megszerezte a vezetést, amikor a gaboni Mario Lemina közelről fejjel betalált.

A Liverpoolnál két magyar játékos is kezdő volt: Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. Kerkez a 60. percig játszott, és a 33. percben sárga lapot kapott, miután szabálytalankodott Baris Alper Yilmaz ellen.

A második félidőben a Liverpool mezőnyfölénybe került, és a 70. percben majdnem egyenlített: Szoboszlai szöglete után Ibrahima Konaté gólt szerzett, azonban a VAR-vizsgálat kezezést állapított meg, ezért a találatot a játékvezető érvénytelenítette.

Sallai Roland végül a 77. percben lépett pályára, éppen a gólszerző Lemina helyére.

A párharc visszavágóját jövő szerdán rendezik Liverpoolban, ahol a Liverpool megpróbálja ledolgozni az egygólos hátrányt.