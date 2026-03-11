Szekunder szégyen: a vezetékeket robbantó és elzáró Zelenszkij kapta az Európai Érdemrendet

Szerző: Gondola

Csakugyan európai értéknek számít Orbán Viktor megfenyegetése, egy törvényes szállítási útvonal elzárása, Európa energiabiztonságának veszélyeztetése? És akkor a felrobbantott Északi Áramlatról még nem is beszéltünk...

Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője közösségi oldalán bírálta az Európai Parlament döntését, amely szerint az újonnan létrehozott Európai Érdemrend első kitüntetettjei között szerepel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

A díjat azoknak ítélték oda, akik a hivatalos indoklás szerint jelentősen hozzájárultak az európai integrációhoz és az európai értékek védelméhez. Hölvényi azonban megkérdőjelezte, hogy Zelenszkij milyen módon járult hozzá ezekhez az értékekhez.

A kereszténydemokrata politikus több kritikát is megfogalmazott. Szerinte az ukrán elnök például azzal veszélyeztette az európai értékeket, hogy politikai okokból elzárta a Barátság kőolajvezetéket, amivel szándékosan Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát sodorta veszélybe. Emellett azt is kifogásolta, hogy Ukrajna nem engedi át az olcsó orosz kőolajat, amely szerinte hozzájárulhatna Európa stabil energiaellátásához.

Hölvényi György továbbá bírálta azt is, hogy Zelenszkij Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozását sürgeti, valamint azt, hogy az EU által felvett hitelből finanszírozott 90 milliárd eurós hadikölcsön mielőbbi folyósítását követeli.

A KDNP-s képviselő feldiézte Zelenszkij elnök fenyegetőzését „ az európai értékek nevében ” (irónia!) : hogy ha Orbán Viktor nem támogatja a hitel kifizetését, akkor az ukrán fegyveres erők „megkapják a címét, hogy beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

Hölvényi György szerint tehát a bosszúállás, a zsarolás és a követelőzés nem tekinthető európai értéknek, ezért kritikusan viszonyul ahhoz, hogy Zelenszkij az Európai Érdemrend első díjazottjai között szerepel.