A Karmelita ravaszdija illegalitásba vonult

Szerző: Gondola

2026. március 11. 07:07

Egy róka tűnt fel a Karmelita kolostornál, Orbán Viktor hivatalánál. Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár szerint az állat befogása már folyamatban van.

Váratlan látogató érkezett a Karmelita kolostor udvarára: egy róka sétálgatott a területen. „Még jó, hogy nincsenek nyulak a Karmelitában… A ravasz vörösök éppen most vonulnak illegalitásba!” – írta Nagy János államtitkár a Facebook-oldalán, ahol egy fotót is megosztott az állatról, amely nyugodtan járkált a kolostor környékén.

Az államtitkár hozzátette: már zajlik a róka befogása, és hamarosan visszaengedik természetes élőhelyére, ahol minden bizonnyal jobban érzi majd magát, mint egy minisztériumi udvarban.