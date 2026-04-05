Labdarúgó NB I - Két klubnak maradt esélye a bajnokság megnyerésére

Szerző: M4sport/Gondola

2026. április 5. 23:04

Vagy az ETO, vagy az FTC nyeri a bajnokságot, a harmadik helyért három csapat küzd - ez vált világossá a Fizz Liga 28. fordulójában.

ZTE FC–Kisvárda Master Good 2–0

Az Egerszeg nyomás alá tudta helyezni a Kisvárdát, ebből adódtak azok a hibák, amelyekből a hazai csapat jó helyzetkihasználással győzelmet tudott elérni.

Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1

Érthetetlen, hogy a Barcika jó kerettel, kitűnő edzővel ennyire súlyos vereségbe tudott beleszaladni egy közepesen játszó Paks ellen. A 40 éves Böde két gólja élményszámba ment.

Újpest FC–MTK Budapest 2–2

Utolsó másodperces góllal egyenlített az MTK, Horváth Krisztofer 50 másodperccel a vége előtt odaajándékozta a labdát az ellenfélnek, ebből alakult ki a gólhelyzet, majd a találat. Gyerekes hiba - elúszott két pont.

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 1–2

A meccs végén fordított a Felcsút, közelebb lökve a másodosztályhoz a vasgyáriakat.

Debreceni VSC–Ferencvárosi TC 0–2

A Fradi négy tiszta helyzetet kihagyott, kettőt viszont berúgott, így a helyzetet kialakítani nem tudó Vasutast - kínkeservesen, de - legyőzte.

ETO FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0

A Spartacus öt gólhelyzetet hagyott ki, az ETO gólhelyzet nélkül, tizenegyesből szerezte meg a győzelmet.

Egyértelmű, hogy a harmadik helytől 11 pontra, illetve 8 pontra eltávolodó ETO és FTC szerezheti meg a bajnoki címet. Ezen a vasárnapon mindkét csapat meglehetősen mérsékelt játékot tett ki a pályára. Az látható, hogy a Bajnokok LIgája csoportkörébe kerüléshez ez a játékerő kevés lesz, bármelyik együttest nézzük.

Még nemzetközi kupában indulhat a harmadik helyezett: jelenleg a ZTE, a Vasutas és a Paks harcolhat ki erre esélyt. A ZTE és a Vasutas a jelenlegi játéktudásával is elérhet csoportköri besorolást a Konferencia-ligában. A Paks kevésbé.

Ami a kiesőket illeti: a Kazinbarcika már bevallottan az NB II-re készül, a Vasgyár még kapaszkodni próbál. Ám erősen valószínű, hogy a kitűnő diósgyőri stadion a következő idénytől másodosztályú meccseknek ad helyszínt.

A felsőházban maradásért jelenleg azonos pontszámmal a Felcsút és a Kisvárda küzd: a magyar futball egésze szempontjában ennek jelentősége kicsi.