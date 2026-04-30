Lázár János: a párt megújítása hosszabb munkát igényel

Szerző: Gondola

2026. április 30. 15:35

Lázár János közösségi oldalán reagált a választási eredményekre, és egyértelműen elismerte, hogy a Fidesz–KDNP súlyos vereséget szenvedett. Azt írta, az okokat alapvetően látják, ugyanakkor ezek mélyebb megértése és kezelése, valamint a párt megújítása hosszabb, komoly munkát igényel.

Bejegyzésében hangsúlyozta: egy ilyen helyzetben a politikai vezetésnek kettős felelőssége van. Egyrészt távozni kell a pozíciókból, másrészt viszont maradni kell, hogy egyben tartsák és újjászervezzék azt a politikai közösséget, amely mögött még mindig több millió szavazó áll.

Szerinte ezt a két, látszólag ellentétes feladatot most próbálják összehangolni, például az új parlamenti frakció kialakításával.

Lázár arra is kitért, hogy a párt vezetőinek egy része – informális és formális szereplők egyaránt – már visszavonult a politikából, míg mások, köztük ő maga is, vállalták, hogy részt vesznek az újjáépítésben. Elmondta: eredetileg úgy gondolta, hogy listás parlamenti mandátumát visszaadja, mivel azt a párt közösségének tulajdonának tekinti, ám végül felkérést kapott arra, hogy mégis vegye fel azt, és aktívan dolgozzon a megújuláson.

Ennek megfelelően tagja lesz a következő Országgyűlés Fidesz-frakciójának, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezt a szerepet csak egy évre vállalja. Ezt az időszakot arra szánja, hogy segítsen megteremteni a politikai és szervezeti megújulás feltételeit, és szerinte csak ezt követően lehet majd érdemben értékelni az elvégzett munkát.

A politikus azt is világossá tette, hogy visszafogottabb szerepet kíván betölteni: „a leghátsó sorból” dolgozna, elsősorban a közösségen belül, nem pedig a nyilvánosságnak politizálva. Bejegyzése végén sok sikert kívánt az új kormánynak és az új Országgyűlésnek, jelezve, hogy a következő időszak számára az építkezésről és a párt megerősítéséről szól majd.