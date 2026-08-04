Légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözését jelentette be a Pentagon

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 4. 22:02

A kritikus fontosságú, lecsökkent számú légvédelmi eszközök gyártásának megtöbbszörözése érdekében kötött keretmegállapodást az amerikai hadügyminisztérium vezető hadiipari cégekkel - jelentette be a Pentagon hétfőn.

A minisztérium közleménye szerint a hosszú távú megbízások Patriot rakéták és THAAD-rendszerek alkatrészeinek gyorsított előállítására vonatkoznak, ezek révén a Lockheed Martin és a Northrop Grumman komolyabb beruházásokat tehet a kapacitásbővítés érdekében.

A meghatározó védelmi fegyverrendszerek legfontosabb alkatrészeinek gyártására vonatkozó megállapodás révén

az Egyesült Államok megnégyszerezheti a THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) elfogórendszerek termelését,

míg a háromszorosára emelheti a Patriot rakéták új generációjának (PAC-3) gyártását

- közölte a hadügyminisztérium.

A termelésbővítés időkeretét és a szerződés összegét a Pentagon közleménye nem tartalmazza, ugyanakkor a Northrop Grumman bejelentette, hogy összesen 3 milliárd dollár értékű megrendelésről van szó. Ebből 2 milliárd rakéták hajtóműveire és különböző biztonsági elemeire vonatkozik, míg 1 milliárd a THAAD-rendszerek alkatrészeit érinti.

A közelmúltban egy vezető amerikai nemzetbiztonsági elemzőintézet arra hívta fel a figyelmet, hogy

az Egyesült Államok légvédelmi rakétakészleteinek szűkössége befolyásolhatja az amerikai haderő Irán elleni lépéseit,

és kihívások elé állítja a washingtoni vezetést.

A washingtoni székhelyű Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) július végén keltezett elemzése szerint az év eleje óta a Patriot rakéták korszerű fajtáinak készletei harmadukra csökkenhettek, míg a nagy THAAD-légvédelmi rakéták száma csaknem megfeleződött.

A CSIS becslései szerint az iráni konfliktust megelőzően az amerikai haderő hivatalos raktárkészlete a Patriot rakéták korszerű típusaiból 2330 volt, ami mostanra 759 és 827 közé csökkent, miközben a nagy magasságban működő, nagy hatótávolságú THAAD elfogórakéták február végi 450-et meghaladó raktárkészlete mintegy 250-re apadt.

Az elemzés szerint "a készletek csökkenése az Egyesült Államokat és koalíciós partnereit nagyobb kockázatvállalásra kényszerítheti a légvédelmet illetően", amit azzal indokolnak, hogy

a Patriot és THAAD rendszereknek nincs megfelelő alternatívája.

A kutatók rámutattak arra, hogy az iráni konfliktusban az amerikai légvédelmi rendszerek magas hatékonysággal működnek, ami segít fenntartani az amerikai erők műveleti képességeit, akkor is, ha Irán képes a személyzetben és anyagiakban korlátozott károkat okozni.