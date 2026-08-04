Oroszország fokozta az ukrán kikötők és hajók elleni támadásait

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 4. 17:07

Fokozta Oroszország az ukrán kikötők és hajók elleni támadásait az elmúlt egy hónapban: júliusban 67 támadást hajtott végre Ukrajna tengeri kikötői létesítményei ellen, augusztus eleje óta pedig további ötöt - közölte az ukrán infrastrukturális minisztérium hétfőn a Telegramon.

A közleményben a tárca kiemelte, hogy az orosz hadsereg emellett a kikötőkben tartózkodó és az ukrán tengeri folyosón közlekedő civil hajókat is támadja. A múlt hónapban 35 támadást jegyeztek fel kikötőkben tartózkodó hajók, valamint 22-t az Ukrajna által létesített tengeri folyosón közlekedők ellen.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy Oroszország nemcsak a közlekedő hajókat támadja. Célponttá válnak azok a civil hajók is, amelyek megrongálódásuk miatt a part mentén a legkülönbözőbb helyeken vesztegelnek, és semmilyen rakodási műveletet nem végeznek. Ez arra utal, hogy

célzott kampány folyik az ukrán kikötők működésének megbénítására, a külföldi hajótulajdonosok megfélemlítésére

és a civil hajózás biztonságába vetett bizalom aláásására - mutatott rá a tárca.

Az Ukrinform hírügynökség hozzátette, hogy az orosz csapatok a háború eddigi négy és fél éve alatt több mint ezer ukrán kikötői létesítményt semmisítettek meg, és 232 hajót támadtak, amelyek közül több mint harmincat csak most nyáron.

A minisztérium kiemelte, hogy hétfőn ismét támadás érte az odesszai régió közlekedési infrastruktúrájának létesítményeit, valamint az odesszai és a Duna menti térség kikötőiben tartózkodó polgári hajókat. A támadásban hét ember megsebesült.

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról adott hírt, hogy

az orosz hadsereg csapást mért egy benzinkútra a régióban, a támadásban három ember - köztük egy nyolcéves gyermek - halt meg,

hatan pedig megsebesültek. Kora este a kormányzó közölte, hogy a nap során több mint hatvan támadás érte régióját, amelyben négy ember vesztette életét és 15-en sérültek meg.

A dél-ukrajnai Herszon megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy hétfőn az orosz erők legalább négyszer mértek dróncsapást a régióra, hat civilnek sebesülést okozva.

Orosz dróncsapások érték az ország északi részén fekvő Csernyihiv megyét is,

a helyi hatóságok közlése szerint két ember megsebesült.