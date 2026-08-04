A külügyminiszterhez fordultak a Szalonnába költöző felföldi roma családok ügyében

Szerző: MTI; Gondola

2026. augusztus 4. 19:08

A deportálás szót használta egy polgármester, hogy kifejezze: civil szervezetek a Felvidékről akarnak Belső-Magyarországra roma csalátokat juttatni. A magyar faluvezetőségek megpróbálnak védekezni az eddig ismeretlen kockázat ellen.

Orbán Anita külügyminiszterhez fordul a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke a Szalonnába költöző családok ügyében.

Pakusza Zoltán keddi miskolci sajtótájékoztatóján közölte: a témában korábban Pósfai Gábor belügyminiszternek is írt levelet, mert úgy véli,

a kérdéssel foglalkoznia kell a kormánynak is.

Az ország vezetésének az a feladata, hogy ha vannak jogi kiskapuk, akkor lezárja azokat, és olyan törvényi hátteret dolgozzon ki, amely biztosítja, a későbbiekben ne történhessen hasonló eset egyetlen magyar településen sem - tette hozzá.

Szalonnában két Kassa-tóvárosi roma család vásárolt házat, amihez egy civil szervezettől kaptak segítséget.

Érkezésük aggodalmat váltott ki a településen és Encsen is.

Szalonnán rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak, amelyen a megalkották a település úgynevezett önazonossági rendeletét.

Pakusza Zoltán megjegyezte, hogy miután egyeztetett Szalonna és a környék polgármestereivel, úgy érezte,

a kistelepülési vezetők magukra vannak hagyva.

Úgy fogalmazott, hogy a probléma túlmutat a polgármesterek lehetőségein, és azt is

ki kell vizsgálni, hogy kik és milyen módon vásárolták meg

a szalonnai ingatlanokat.

Közölte: a Kassáról érkezők azt mondták neki, hogy külföldön dolgozó rokonoktól kaptak pénzt. Hozzátette: a kassai városrész polgármesterének neve is haszonélvezőként szerepel az egyik megvásárolt ház papírjain.

Kassa-Tóváros polgármestere július 30-án az MTI-vel közölte, nincs program emberek tömeges magyarországi áttelepítésére. A két Magyarországra költözött családról Lenka Kovacevicova azt mondta, hogy a házakat a családok önként vásárolták meg, segítséget a Méltó Életért és Rendért Polgári Társulástól kaptak. A szervezet célja, hogy egyéni segítséget nyújtson azoknak, akik változtatni akarnak az életükön, de önerőből erre nincs lehetőségük. Civil és nonprofit szervezetekkel összefogva biztosítottak kölcsönt a ház megvásárlásához és felújításához, valamint bútorokkal és építőanyag-felajánlással segítették őket.

A polgármester közölte: a tulajdoni lapon kizárólag a nyújtott kölcsön biztosítékaként szerepel a neve, a pénz teljes visszafizetése után ezt a bejegyzést törlik. Ez a megoldás szerinte azt is szolgálja, hogy a család ne adhassa el idő előtt az április 29-én vásárolt ingatlant, és így ne veszítse el a stabil lakhatás lehetőségét.

Mikola Gergely, Encs független polgármestere Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy

az önkormányzat várhatóan elővásárlási jogot vezet be

olyan területeken található ingatlanokra, ahol civil szervezetek csaknem lakhatatlan házakat kívánnak olcsón megvenni és lakcímet létesíteni a Kassáról kilakoltatottaknak. Mint írta, tudomása szerint szlovák politikai jóváhagyással bontanak le egy kassai gettótelepet, és civil szervezetek által biztosított

forrásokkal akarnak több borsodi járásba mintegy 2-300 szlovákiai romát "deportálni".

A szlovák kormány romaügyi hivatalának vezetője az MTI-nek július 30-án elmondta: figyelemmel kísérik az ügyet, és az információk összegyűjtése és ellenőrzése után nyilatkozatot adnak ki. Alexander Dasko hozzátette: felkeresi az érintetteket Kassán és Magyarországon, hogy személyesen is tájékozódon a helyzetről.

Címkép: A szalonnai református templom madártávlatból - wikipedia