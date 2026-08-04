Apad a Tisza
Szerző: MTi/Gondola
2026. augusztus 4. 18:07
A Tisza-tó Kisköre-felső vízmércén mért
vízállása 700 centiméter alá csökkent
- közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság (Kötivizig) kedden a honlapján.
A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül
alacsony vízhozam
és a fokozott párolgás következménye - írták.
A Kötivizig, a tározó üzemeltetőjeként, a Tisza-tó vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése, a Körös-völgyi vízátvezetés fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében - fűzték hozzá.