Apad a Tisza

Szerző: MTi/Gondola

2026. augusztus 4. 18:07

A Tisza-tó Kisköre-felső vízmércén mért

vízállása 700 centiméter alá csökkent

- közölte a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi igazgatóság (Kötivizig) kedden a honlapján.

A vízszint csökkenése a Tisza vízgyűjtőjén tapasztalható extrém csapadékhiány, illetve a folyón érkező rendkívül

alacsony vízhozam

és a fokozott párolgás következménye - írták.

A Kötivizig, a tározó üzemeltetőjeként, a Tisza-tó vízkészletének megőrzésére törekszik az engedélyezett mezőgazdasági és ökológiai vízigények kielégítése, a Körös-völgyi vízátvezetés fenntartása, valamint a Kisköre alatti folyószakasz további apadásának megakadályozása érdekében - fűzték hozzá.